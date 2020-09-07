В январе-августе заготовка металлолома в Украине снизилась на 14%

В январе-августе 2020 года заготовка металлолома в Украине снизилась на 13,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,907 млн тонн. Об этом говорится в сообщении ассоциации "УАВтормет".



Внутренние поставки металлолома на меткомбинаты за первые восемь месяцев текущего года снизились на 13,4%, до 1,796 млн тонн.



В то же время экспорт металлолома снизился 44,4%, до 20,6 тыс. тонн, а импорт – на 714%, до 12,1 тыс. тонн.



"УАВтормет" прогнозирует, что по итогам текущего года заготовка металлолома в Украине составит 2,68 млн тонн при выплавке стали в 20 млн тонн.

