Компании Медведчука в обход санкций поставляют нефтепродукты из РоSSии в США - СМИ

В ExxonMobil отказались комментировать ситуацию с закупкой нефтепродуктов.

Компании Медведчука в обход санкций поставляют нефтепродукты из РоSSии в США - СМИ
Фото: Макс Требухов

Украинские журналисты разоблачили схему, по которой нефтепродукты из роSSийского "Новошахтинского завода", подконтрольного семье украинского политика Виктора Медведчука, поставляются в США, несмотря на персональные санкции против народного депутата.

Об этом говорится в расследовании проекта "Радио Свобода" "Схемы".

Сообщается, что роSSийская компания "НЗНП Трейд", которую контролирует жена Медведчука Оксана Марченко, добывает нефть на Гавриковском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском округе РФ.

Сырье танкерами доставляется на "Новошахтинский завод нефтепродуктов" в Ростовской области, где перерабатывается, после чего доставляется судами к танкерам-накопителям, которые стоят в нейтральных водах у побережья оккупированного Крыма.

Большей долей "Новошахтинского завода нефтепродуктов" владеет Оксана Марченко. Танкеры, которыми доставляется сырье, Марченко владеет через роSSийскую компанию Rosewood Shipping, которая занимается морскими грузоперевозками.

Журналисты также проследили маршрут танкера Nordorchid, который 23 апреля 2020 года доставил нефтепродукты в порт Хьюстон в американском штате Техас. Оказалось, что начальной точкой маршрута стала зона, где суда-накопители компании семьи Виктора Медведчука перегружают нефтепродукты на другие танкеры.

По данным аналитического ресурса Import Genius, судно Nordorchid доставило в Хьюстон продукцию именно "Новошахтинского завода". Получатель - ExxonMobil Sales and Supply LLC, которая является одной из основных дочерних компаний американской корпорации ExxonMobil.

ExxonMobil покупал нефтепродукты не напрямую у завода Медведчука-Марченко, а в швейцарской компании NewCoal Trading, которая специализируется на продаже угля и нефтепродуктов с территории бывшего СССР. Согласно швейцарскому реестру юрлиц, учредителями и руководителями компании выступали в основном россияне и украинцы. А журналист-расследователь и редактор портала Scanner project Михаил Маглов связывает компанию с семьей депутата Госдумы РоSSии от "Единой РоSSии" Глеба Хора.

В ExxonMobil отказались комментировать ситуацию с закупкой нефтепродуктов.

"Мы не комментируем заявления третьих сторон, предположения или слухи. ExxonMobil продолжает придерживаться всех применяемых санкций. Политика ExxonMobil и ее дочерних компаний заключается в соблюдении всех правительственных законов, норм и правил, применяемых к деятельности компании в пределах и за пределами США, и проведении этой деятельности в соответствии с высочайшими этическими стандартами. ExxonMobil также ожидает, что поставщики, подрядчики и исполнители будут придерживаться законов, правил и норм, применяемых к их бизнесу", - сообщили в компании.

От "Новошахтинского завода" на время выхода материала "Схемы" не получили ответ на журналистский запрос.

Напомним, ранее в августе депутат Верховной Рады, один из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Виктор Медведчук, который также является кумом президента РоSSии Владимира Путина, вместе со своей женой Оксаной Марченко въехал в оккупированный РФ Крым.

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