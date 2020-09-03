Японское агентство R&I повысило суверенный кредитный рейтинг Украины

Рейтинговое агентство Rating and Investment Information (Япония) повысило суверенный кредитный рейтинг Украины с В до В+, прогноз – стабильный. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства, передает Liga.net.

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Оценки и прогнозы R&I

«Финансовая поддержка Украины со стороны МВФ , Всемирного Банка и Европейского Союза позволяют удовлетворять финансовые потребности правительства», — говорят в агентстве.

Также отмечают, что повышение политической и социальной стабильности позволит правительству сконцентрироваться на восстановлении экономики страны.

R&I прогнозирует, что благоприятные экономические условия и консервативная бюджетная политика будут характерны для Украины в 2021 году.

Ожидается, что Украина продолжит проводить структурные реформы, включая и те, что предусмотрены условиями сотрудничества с МВФ .

Что отметили позитивного

Среди позитивных факторов в украинской экономике аналитики агентства отметили рост международных резервов Украины, сокращение размера внешнего долга к ВВП , и сокращение внутреннего долга к ВВП на 44% по состоянию на конец 2019 года.

Ранее сообщалось

13 июня Moody’s повысило кредитный рейтинг Украины до B3 со стабильным прогнозом.

3 июля рейтинговое агентство Fitch сообщило, что с начала 2020 года понизило 33 суверенных рейтинга.

R&I (прежнее название The Japan Bond Research Institute) – крупнейшее японской рейтинговое агентство, основано в 1975 году финансовой компанией Nihon Keizai Shimbum (сейчас Nikkei Inc). В 1982 году агентство начало публиковать суверенные рейтинги. R&I также занимается анализом финансовых рынков и рынков капитала, управлением активами, и оценкой кредитоспособности.