Возле Калуша загорелась огромная ферма на 30 тысяч свиней

В Ивано-Франковской области загорелось здание свинокомплекса ООО "Даноша". Огонь охватил площадь 2500 кв.м.

Фото: facebook.com/MNSIFR

Пресс-центр областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщает, что сообщение о пожаре здания свинокомплекса в селе Тустань Галицкого района поступило в 9:11.

К месту пожара были направлены пожарные Государственной пожарно-спасательной части №3 г. Галич, местной пожарной команды пгт Большовцы и Государственного пожарно-спасательного поста г. Бурштын. Всего привлечено 66 человек личного состава и 20 единиц техники.

Фото: facebook.com/MNSIFR

Фото: facebook.com/MNSIFR

Как выяснилось, возник пожар здания свинокомплекса, состоящего из 4-х секций, размером по плану 20х200м, в которых находится около 28-30 тысяч свиней разного возраста.

Поскольку сообщение о пожаре не было своевременным, к моменту прибытия первых подразделений уже наблюдался открытый огонь на большой площади.

Фото: facebook.com/MNSIFR

Фото: facebook.com/MNSIFR

"Даноша" - украинская сельскохозяйственная компания, принадлежащая датским инвесторам, которая была создана в июне 2004 года в с.Копанки недалеко от города Калуш (Ивано-Франковская обл.)