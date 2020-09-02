Возле Калуша загорелась огромная ферма на 30 тысяч свиней

Огонь охватил площадь 2500 кв.м.

В Ивано-Франковской области загорелось здание свинокомплекса ООО "Даноша". Огонь охватил площадь 2500 кв.м.

Фото: facebook.com/MNSIFR

Пресс-центр областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщает, что сообщение о пожаре здания свинокомплекса в селе Тустань Галицкого района поступило в 9:11.

К месту пожара были направлены пожарные Государственной пожарно-спасательной части №3 г. Галич, местной пожарной команды пгт Большовцы и Государственного пожарно-спасательного поста г. Бурштын. Всего привлечено 66 человек личного состава и 20 единиц техники.

Фото: facebook.com/MNSIFR

Фото: facebook.com/MNSIFR

Как выяснилось, возник пожар здания свинокомплекса, состоящего из 4-х секций, размером по плану 20х200м, в которых находится около 28-30 тысяч свиней разного возраста.

Поскольку сообщение о пожаре не было своевременным, к моменту прибытия первых подразделений уже наблюдался открытый огонь на большой площади.

Фото: facebook.com/MNSIFR

Фото: facebook.com/MNSIFR

"Даноша" - украинская сельскохозяйственная компания, принадлежащая датским инвесторам, которая была создана в июне 2004 года в с.Копанки недалеко от города Калуш (Ивано-Франковская обл.)

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Компании Ахметова и Коломойского получили кредиты от правительства СШАКомпании Ахметова и Коломойского получили кредиты от правительства США
Несмотря на действия НБУ и КГГА, банк ищет выход из ситуации, - “Аркада”Несмотря на действия НБУ и КГГА, банк ищет выход из ситуации, - “Аркада”
На рынке серной кислоты выиграли посредники – экс-министрНа рынке серной кислоты выиграли посредники – экс-министр
Субботние ярмарки 29 августа пройдут в девяти районах Киева (адреса)Субботние ярмарки 29 августа пройдут в девяти районах Киева (адреса)
Давальческий контракт Агро Газ Трейдинг с Одесским припортовым продлен на 4 месяцаДавальческий контракт Агро Газ Трейдинг с Одесским припортовым продлен на 4 месяца
Блок рекламы


Похожие новости
К осени газ в Европе преодолел планку в 100 долл. за тысячу кубовК осени газ в Европе преодолел планку в 100 долл. за тысячу кубов
Три украинских стартапа получили гранты на $50 тысячТри украинских стартапа получили гранты на $50 тысяч
Курс биткоина достиг $12 тысяч. 95% инвесторов заработали на покупке монетыКурс биткоина достиг $12 тысяч. 95% инвесторов заработали на покупке монеты
Безработными сейчас являются 502 тысячи — Госцентр занятостиБезработными сейчас являются 502 тысячи — Госцентр занятости
За неделю работы ПРРО фискализировано 631 тысяч чековЗа неделю работы ПРРО фискализировано 631 тысяч чеков
Нова Пошта установила 200 почтоматов возле магазинов АТБНова Пошта установила 200 почтоматов возле магазинов АТБ
2 августа курс биткоина поднялся выше $12 тысяч и сразу обрушился до $10 5002 августа курс биткоина поднялся выше $12 тысяч и сразу обрушился до $10 500
Цена на золото впервые в истории превысила $2 тысячиЦена на золото впервые в истории превысила $2 тысячи
На каждом украинце уже "висит" долг в две тысячи долларовНа каждом украинце уже "висит" долг в две тысячи долларов
В июле нарушители рекламного законодательства в Киеве заплатили более 100 тысяч гривенВ июле нарушители рекламного законодательства в Киеве заплатили более 100 тысяч гривен
Последние новости
Подгружаем последние новости