Минэкономики во второй раз за две недели ухудшило прогноз урожая зерна из-за засухи

В Украине продолжаются аномально высокие температуры и засуха.

Минэкономики во второй раз за две недели ухудшило прогноз урожая зерна из-за засухи
Фото: business-in-ukraine.online

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства вновь скорректировало прогнозируемое производство зерновых урожая 2020 года с 70 млн тонн до 68 млн тонн.

Об этом сообщил заместитель министра Тарас Высоцкий.

"Провел еженедельный звонок с представителями профильных ассоциаций с участием Укргидрометеоцентра. В Украине продолжаются аномально высокие температуры и засуха. Как результат - существенно снижается урожайность кукурузы. На данный момент, ожидаем валовой сбор кукурузы 33 млн тонн и 68 млн тонн зерновых в целом. Подсолнечника ожидаем 14 млн тонн", - написал он в фейсбуке.

Напомним, 19 августа Минэкономики ухудшило прогноз урожая зерна из-за засухи с 72,1 млн тонн до около 70 млн тонн. Отмечалось, что если осенние погодные условия будут благоприятными, урожай кукурузы предполагается на уровне 35 млн тонн, а общий урожай зерна - на уровне 70 млн тонн. Наибольшие по площади потери потенциального урожая кукурузы понесли Черкасская, Одесская и Кировоградская области.

Кроме того, по данным Украинского гидрометеорологического центра, из-за отсутствия дождей в центре и на юге Украины полностью высох метровый слой почвы. По состоянию на 20 августа (кроме западных областей) пахотный слой почвы под всеми сельскохозяйственными культурами был почти сухим или сухим совсем.

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