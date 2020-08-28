КСУ отменил ограничение зарплаты госслужащим 47 тыс. гривень

"Затягивать пояса" больше не требуется.

Конституционный суд отменил ограничения на выплату зарплат должностным лицам в бюджетных учреждениях, судьям, прокурорам, депутатам, сотрудникам НБУ и т.д. 10 минимальными зарплатами.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"У высших государственных чиновников, судей, банкиров и других должностных лиц с зарплатой более 47230 грн сегодня праздник!" - написал он в фейсбуке.

Согласно сообщению нардепа, суд также признал неконституционным пункт закона, которым на время карантина приостановили возможность списания денег из государственного и местных бюджетов на основании решения суда.

Напомним, в апреле власти приняли решение, согласно которому

зарплата госслужащих не должна превышать 47 тыс. гривень. Ограничения касались также членов наблюдательных советов государственных компаний.

В начале марта Кабмин ограничил размер зарплат для руководителей подконтрольных государству предприятий до максимальных 1,250 млн гривень в месяц.

В конце марта премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство намерено наполовину урезать зарплаты топ-чиновников. По мнению главы Кабмина, они должны понимать ситуацию и "затянуть пояса".