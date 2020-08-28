Стоимость обслуживания насосных станций “Киевводоканала” за год выросла в 5 раз

ЧАО “АК Киевводоканал” заказало годовое аварийно-спасательное обслуживание 4 насосных и 2 артезианских насосных водопроводных станций. Соответствующий договор на 3,19 млн гривен ЧАО подписало с Мобильным спасательным центром быстрого реагирования Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), которое предоставляло аналогичные услуги и в прошлом году. Впрочем, тогда практически за такую же плату подрядчик обслуживал 40 объектов “Киевводоканала”.

Как стало известно KV из объявления электронной системы публичных закупок ProZorro, 18 августа 2020 года ЧАО “АК Киевводоканал” (*) заключило договор с Мобильным спасательный центром быстрого реагирования ГСЧС (**) на обязательное аварийно-спасательное обслуживание потенциально опасных объектов и объектов повышенной опасности. Цена договора – 3,19 млн гривен.

Мобильный спасательный центр быстрого реагирования будет в круглосуточном режиме обслуживать:

4 насосных водопроводных станций: Днепровскую (ул. Днепроводская, 1-А), Деснянскую (просп. Алишера Навои, 1), “Смородинскую” (ул. Овруцкая, 25) и “Крутогорную” (ул. Крутогорная, 12);

2 артезианских насосных водопроводных станций: “Виноградарь-3” (ул. Порика, 8) и “Сырецкая” (ул. Сикорского, 1).

Подрядчик, в частности, должен:

поддерживать в надлежащем состоянии материально-технические резервы для проведения аварийно-спасательных работ;

выполнять профилактическую работу для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера;

принимать участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций, координировать работу подразделений, которые привлекаются к ликвидации;

участвовать в работе комиссии по расследованию причин возникновения чрезвычайной ситуации.

Сроки предоставления услуг в договоре не указаны, но договор действует до 31 августа 2021 года.

Конкуренцию Мобильному спасательному центру быстрого реагирования ГСЧС в тендере составил Аварийно-спасательный отряд специального назначения ГУ ГСЧС в Киеве . Его ценовое предложение оказалось дороже.

Отметим, в марте 2019 года за 3,5 млн гривен “Киевводоканал” заказывал у Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС годовое аварийно-спасательное обслуживание 12 насосных и 28 артезианских насосных водопроводный станций

Напомним, в феврале 2020 года ЧАО “АК “Киевводоканал” заказало услуги по охране Деснянской и Днепровской водопроводных станций, базы отдыха “Устье Десны”, складов и рабочих помещений. Такие услуги до конца 2020 года предприятию оказывает Управление полиции охраны Киевщины. За работу правоохранителям заплатят 15 млн гривен.

Согласно данным аналитической системы Youcontrol , Мобильный спасательный центр быстрого реагирования ГСЧС основан ГСЧС в 2009 году. Основной вид деятельности – охрана общественного порядка и безопасности. Директор – Владимир Качкан.

По результатам участия в публичных закупках Мобильный спасательный центр быстрого реагирования ГСЧС заключил 13 договоров на общую сумму 6,1 млн гривен (без учета нынешнего). Самый крупный заказчик предприятия – ЧАО “АК Киевводоканал” ( данные Zакупівлі).

ЧАО “АК “Киевводоканал” (до мая 2017 года – ПАО “АК “Киевводоканал”) зарегистрировано 2 июня 1992 года. 25,46% акций предприятия находится в коммунальной собственности Киева в лице Департамента коммунальной собственности Киевской горгосадминистрации (КГГА) и 67% акций ЧАО “АК “Киевводоканал” принадлежит ЧАО “Компания Киевэнергохолдинг” (имеет оффшорные корни, хотя формально на 61% принадлежит Департаменту коммунальной собственности КГГА). Должность гендиректора ЧАО “АК “Киевводоканал” с апреля 2016 года занимает Дмитрий Новицкий.

В КГГА работу “Киевводоканала” координирует зампредседателя столичной горгосадминистрации Петр Пантелеев.

* ПрАТ “АК “Київводоканал” (Код ЄДРПОУ: 03327664)

** Мобільний рятувальний центр швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій (Код ЄДРПОУ: 33945453)