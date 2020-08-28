Стоимость обслуживания насосных станций “Киевводоканала” за год выросла в 5 раз

Стоимость обслуживания насосных станций &ldquo;Киевводоканала&rdquo; за год выросла в 5 раз

ЧАО “АК Киевводоканал” заказало годовое аварийно-спасательное обслуживание 4 насосных и 2 артезианских насосных водопроводных станций. Соответствующий договор на 3,19 млн гривен ЧАО подписало с Мобильным спасательным центром быстрого реагирования Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), которое предоставляло аналогичные услуги и в прошлом году. Впрочем, тогда практически за такую же плату подрядчик обслуживал 40 объектов “Киевводоканала”.

Как стало известно KV из объявления электронной системы публичных закупок ProZorro, 18 августа 2020 года ЧАО “АК Киевводоканал” (*) заключило договор с Мобильным спасательный центром быстрого реагирования ГСЧС  (**) на обязательное аварийно-спасательное обслуживание потенциально опасных объектов и объектов повышенной опасности. Цена договора – 3,19 млн гривен.

Мобильный спасательный центр быстрого реагирования будет в круглосуточном режиме обслуживать:

4 насосных водопроводных станций: Днепровскую (ул. Днепроводская, 1-А), Деснянскую (просп. Алишера Навои, 1), “Смородинскую” (ул. Овруцкая, 25) и “Крутогорную” (ул. Крутогорная, 12);

2 артезианских насосных водопроводных станций: “Виноградарь-3” (ул. Порика, 8) и “Сырецкая” (ул. Сикорского, 1).

Подрядчик, в частности, должен:

поддерживать в надлежащем состоянии материально-технические резервы для проведения аварийно-спасательных работ;

выполнять профилактическую работу для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера;

принимать участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций, координировать работу подразделений, которые привлекаются к ликвидации;

участвовать в работе комиссии по расследованию причин возникновения чрезвычайной ситуации.

Сроки предоставления услуг в договоре не указаны, но договор действует до 31 августа 2021 года.

Конкуренцию Мобильному спасательному центру быстрого реагирования ГСЧС в тендере составил Аварийно-спасательный отряд специального назначения ГУ ГСЧС в Киеве. Его ценовое предложение оказалось дороже. 

Отметим, в марте 2019 года за 3,5 млн гривен “Киевводоканал” заказывал у Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС годовое аварийно-спасательное обслуживание 12 насосных и 28 артезианских насосных водопроводный станций

Напомним, в феврале 2020 года ЧАО “АК “Киевводоканал” заказало услуги по охране Деснянской и Днепровской водопроводных станций, базы отдыха “Устье Десны”, складов и рабочих помещений. Такие услуги до конца 2020 года предприятию оказывает Управление полиции охраны Киевщины. За работу правоохранителям заплатят 15 млн гривен.

Согласно данным аналитической системы Youcontrol, Мобильный спасательный центр быстрого реагирования ГСЧС основан ГСЧС в 2009 году. Основной вид деятельности – охрана общественного порядка и безопасности. Директор – Владимир Качкан.

По результатам участия в публичных закупках Мобильный спасательный центр быстрого реагирования ГСЧС заключил 13 договоров на общую сумму 6,1 млн гривен (без учета нынешнего). Самый крупный заказчик предприятия – ЧАО “АК Киевводоканал” (данные Zакупівлі).

ЧАО “АК “Киевводоканал” (до мая 2017 года – ПАО “АК “Киевводоканал”) зарегистрировано 2 июня 1992 года. 25,46% акций предприятия находится в коммунальной собственности Киева в лице Департамента коммунальной собственности Киевской горгосадминистрации (КГГА) и 67% акций ЧАО “АК “Киевводоканал” принадлежит ЧАО “Компания Киевэнергохолдинг” (имеет оффшорные корни, хотя формально на 61% принадлежит Департаменту коммунальной собственности КГГА). Должность гендиректора ЧАО “АК “Киевводоканал” с апреля 2016 года занимает Дмитрий Новицкий. 

В КГГА работу “Киевводоканала” координирует зампредседателя столичной горгосадминистрации Петр Пантелеев.

* ПрАТ “АК “Київводоканал” (Код ЄДРПОУ: 03327664)

** Мобільний рятувальний центр швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій (Код ЄДРПОУ: 33945453)

Фото: Киевводоканал


Инна Арас, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Компании Ахметова и Коломойского получили кредиты от правительства СШАКомпании Ахметова и Коломойского получили кредиты от правительства США
Польша выделила Украине 100 миллионов евро. На что потратят средстваПольша выделила Украине 100 миллионов евро. На что потратят средства
Газпром сократил поставки газа в Турцию на 41,5%Газпром сократил поставки газа в Турцию на 41,5%
Клиент Bank of America по ошибке «получил» $2,45 миллиардаКлиент Bank of America по ошибке «получил» $2,45 миллиарда
Министр финансов рассказал, как повышение «минималки» повлияет на ценыМинистр финансов рассказал, как повышение «минималки» повлияет на цены
Блок рекламы


Похожие новости
За неделю стоимость топлива на АЗС выросла на 50-80 копеекЗа неделю стоимость топлива на АЗС выросла на 50-80 копеек
Рыночная стоимость Apple впервые достигла $2 триллионовРыночная стоимость Apple впервые достигла $2 триллионов
Дыра в госбюджете выросла до 38 миллиардов — Счетная палатаДыра в госбюджете выросла до 38 миллиардов — Счетная палата
Из-за строительства солнечных станций Украина начала жечь много угляИз-за строительства солнечных станций Украина начала жечь много угля
Доходность облигаций США выросла до максимума больше чем за месяцДоходность облигаций США выросла до максимума больше чем за месяц
Стоимость «голубого топлива» осенью может повысится почти на 40% — КоболевСтоимость «голубого топлива» осенью может повысится почти на 40% — Коболев
Стоимость сделок M&A упала до 5-летнего минимума — исследованиеСтоимость сделок M&A упала до 5-летнего минимума — исследование
Количество угольных электростанций в мире впервые уменьшилосьКоличество угольных электростанций в мире впервые уменьшилось
Суд вернул общине Киева землю стоимостью более 50 млн гривенСуд вернул общине Киева землю стоимостью более 50 млн гривен
Рада приняла новые “зеленые тарифы” для солнечных и ветровых электростанцийРада приняла новые “зеленые тарифы” для солнечных и ветровых электростанций
Последние новости
Подгружаем последние новости