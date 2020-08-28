Стоимость обслуживания насосных станций “Киевводоканала” за год выросла в 5 раз
ЧАО “АК Киевводоканал” заказало годовое аварийно-спасательное обслуживание 4 насосных и 2 артезианских насосных водопроводных станций. Соответствующий договор на 3,19 млн гривен ЧАО подписало с Мобильным спасательным центром быстрого реагирования Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), которое предоставляло аналогичные услуги и в прошлом году. Впрочем, тогда практически за такую же плату подрядчик обслуживал 40 объектов “Киевводоканала”.
Как стало известно
Мобильный спасательный центр быстрого реагирования будет в круглосуточном режиме обслуживать:
4 насосных водопроводных станций: Днепровскую (ул. Днепроводская, 1-А), Деснянскую (просп. Алишера Навои, 1), “Смородинскую” (ул. Овруцкая, 25) и “Крутогорную” (ул. Крутогорная, 12);
2 артезианских насосных водопроводных станций: “Виноградарь-3” (ул. Порика, 8) и “Сырецкая” (ул. Сикорского, 1).
Подрядчик, в частности, должен:
поддерживать в надлежащем состоянии материально-технические резервы для проведения аварийно-спасательных работ;
выполнять профилактическую работу для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера;
принимать участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций, координировать работу подразделений, которые привлекаются к ликвидации;
участвовать в работе комиссии по расследованию причин возникновения чрезвычайной ситуации.
Сроки предоставления услуг в договоре не указаны, но договор действует до 31 августа 2021 года.
Конкуренцию Мобильному спасательному центру быстрого реагирования ГСЧС в тендере составил Аварийно-спасательный отряд специального назначения ГУ ГСЧС в Киеве. Его ценовое предложение оказалось дороже.
Отметим, в марте 2019 года за 3,5 млн гривен “Киевводоканал”
Напомним, в феврале 2020 года ЧАО “АК “Киевводоканал” заказало услуги по охране Деснянской и Днепровской водопроводных станций, базы отдыха “Устье Десны”, складов и рабочих помещений. Такие услуги до конца 2020 года предприятию оказывает Управление полиции охраны Киевщины. За работу правоохранителям заплатят 15 млн гривен.
Согласно данным аналитической системы
По результатам участия в публичных закупках Мобильный спасательный центр быстрого реагирования ГСЧС заключил 13 договоров на общую сумму 6,1 млн гривен (без учета нынешнего). Самый крупный заказчик предприятия – ЧАО “АК Киевводоканал” (
В КГГА работу “Киевводоканала” координирует зампредседателя столичной горгосадминистрации Петр Пантелеев.
* ПрАТ “АК “Київводоканал” (Код ЄДРПОУ: 03327664)
** Мобільний рятувальний центр швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій (Код ЄДРПОУ: 33945453)
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