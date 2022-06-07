Цены на бензин в Украине: НБУ спрогнозировал стоимость топлива

В НБУ ожидают стабилизации цен, но есть нюанс.

В Национальном банке спрогнозировал, что цены на автотопливо стабилизируются, но существенного снижения стоимости ожидать не следует. Об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ (май 2021 года).

"Основные причины дефицита - разрушение роSSийскими захватчиками топливной инфраструктуры и НПЗ, блокирование портов, более дорогая и продолжительная логистика", - говорится в обзоре.

При этом НБУ напомнил, что 17 мая правительство приняло решение отказаться от госрегулирования цен на топливо, чтобы операторы рынка могли насытить украинский рынок нефтепродуктов.

Какие будут цены

"В то же время мировые цены на нефть остаются высокими - выросли до 121 доллар за баррель. Как следствие, ожидается стабилизация цен на топливо, однако на высоком уровне", - прогнозируют в НБУ.


Середа Елена, ZN.ua





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