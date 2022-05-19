На АЗС продолжает увеличиваться стоимость автогаза

В Украине по состоянию на 18 мая средняя стоимость автогаза составляла 36,39 гривен за литр. Это значит, что за один день топливо для автомобилей с ГБО подорожало в среднем на 1,15 гривен за литр.

Нужно отметить, что больше всего за один день стоимость автогаза подорожала в сети Укргаздобыча – на 3 гривны. Теперь на заправках этой сети топливо для автомобилей с ГБО стоит 42 гривны за литр. Напомним, эта сеть единственный поставщик данного вида топлива на востоке нашей страны.

На АЗС сетей WOG, UPG и Авиас автогаз подорожал на 2 гривны – до 37,98 грн, 34 грн и 36,37 гривен соответственно.

Дешевле всего заправиться владельцам автомобилей с ГБО сейчас на заправках Укрнафты. Там автогаз стоит 33,88 гривен.

Напомним, по данным Государственной службы статистики, на украинских АЗС с января по апрель 2022 года автогаз подорожал на 45%. Ранее некоторые эксперты утверждали, что в Украине скоро такой вид топлива может подорожать до 45 гривен за литр.

Ранее стало известно, что государство будет реагировать по закону военного времени на все случаи завышение цен на АЗС.