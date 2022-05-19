На АЗС продолжает увеличиваться стоимость автогаза

В Украине по состоянию на 18 мая средняя стоимость автогаза составляла 36,39 гривен за литр. Это значит, что за один день топливо для автомобилей с ГБО подорожало в среднем на 1,15 гривен за литр.

На АЗС продолжает увеличиваться стоимость автогаза

Нужно отметить, что больше всего за один день стоимость автогаза подорожала в сети Укргаздобыча – на 3 гривны. Теперь на заправках этой сети топливо для автомобилей с ГБО стоит 42 гривны за литр. Напомним, эта сеть единственный поставщик данного вида топлива на востоке нашей страны.

На АЗС сетей WOG, UPG и Авиас автогаз подорожал на 2 гривны – до 37,98 грн, 34 грн и 36,37 гривен соответственно.

Дешевле всего заправиться владельцам автомобилей с ГБО сейчас на заправках Укрнафты. Там автогаз стоит 33,88 гривен.

На АЗС продолжает увеличиваться стоимость автогаза

Напомним, по данным Государственной службы статистики, на украинских АЗС с января по апрель 2022 года автогаз подорожал на 45%. Ранее некоторые эксперты утверждали, что в Украине скоро такой вид топлива может подорожать до 45 гривен за литр.

Ранее стало известно, что государство будет реагировать по закону военного времени на все случаи завышение цен на АЗС.


Максимов Віталій, Тудей

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