JP Morgan предоставил Украине $ 329 миллионов для выкупа ВВП-варрантов

Украина увеличила сумму непогашенных евробондов со сроком погашения 1 сентября 2020 на $328,79 млн. Об этом говорится всообщении пресс-службы Минфина.

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«Украина увеличила на $ 328,79 млн общую сумму в обращении еврооблигаций с процентной ставкой 7,75% и погашением 1 сентября 2020, общая непогашенная сумма которых составила $1,36 млрд», — отметили в министерстве.

JP Morgan выступил единственным покупателем и лид-менеджером сделки.

«Мы рады, что в течение года с беспрецедентным уровнем неопределенности нам удалось осуществить активную операцию по управлению государственным долгом, которая будет способствовать взвешенной долговой политике Украины в будущем. Мы продолжим следить за рынком и использовать все доступные инструменты для того, чтобы достичь целей, определенных в нашей Стратегии управления государственным долгом», — отметил министр финансов Сергей Марченко.

Напомним

15 августа Министерство финансов Украины объявило о завершении выкупа на открытом рынке около 10% ВВП-варрантов, выпущенных в ходе реструктуризации внешнего долга со сроком действия до 31 мая 2040 на номинальную сумму $ 3,2 млрд.

Предыстория

Принятые в апреле поправки в закон о госбюджете-2020 дали Минфину право осуществлять операции с ВВП-варрантами, включительно с их обменом, выпуском, покупкой, выкупом и продажей.

Согласно закону, условия таких соглашений определяет Кабинет министров. Одним из источников для осуществления таких сделок могут быть, как исключение, госзаимствования сверх объемов, установленных в государственном бюджете для финансирования его дефицита.

Украина выпустила ВВП-варранты в 2015 году в рамках реструктуризации $19,3 млрд госдолга на сумму списанных кредиторами еврооблигаций на $3,2 млрд и они не являются частью госдолга страны.

По условиям выпуска, инвесторы претендуют на часть прироста реального ВВП с учетом инфляции, что превысит показатель роста ВВП в 3% (триггеры) в 2019-2038 годах, при условии, что номинальный ВВП без учета инфляции превысит $125,4 млрд.

Если прирост ВВП за год будет ниже 3% или реальный ВВП будет меньше $125,4 млрд, выплат по бумагам не будет.

Минфин Украины в этом году уже провел одну активную операцию с внешним госдолгом, выпустив в конце июля новые еврооблигации с погашением в 2033 году на сумму $ 2 млрд под 7,253%, и выкупив-обменяв в рамках этого выпуска еврооблигации с процентной ставкой 7,75% и погашением в 2021 и 2022 годах на сумму соответственно $ 435,14 млн и $ 370,34.

Варрант — ценная бумага, дающая держателю право покупать пропорциональное количество акций по оговоренной цене в течение определенного промежутка времени, как правило, по более низкой по сравнению с текущей рыночной ценой.