Глава НБУ обещает продолжать политику гибкого обменного курса

Нацбанк будет продолжать последовательную монетарную политику и политику гибкого обменного курса. Об этом заявил председатель НБУ Кирилл Шевченко во время встреч с представителями международных инвестиционных учреждений.

Кирилл Шевченко/Фото со страницы фейсбук НБУ

«Мы остаемся в программе сотрудничества с Международным валютным фондом и будем прилагать усилия, чтобы своевременно и в полном объеме выполнять взятые на себя обязательства. Национальный банк будет продолжать последовательную монетарную политику. Также НБУ будет продолжать политику гибкого обменного курса», — подчеркнул Шевченко.

Он добавил, что Национальный банк в своей работе с инвесторами будет руководствоваться принципами прозрачности и партнерства.

Напомним

7 августа Совет Нацбанка одобрила дорожную карту подготовки и презентации проекта Основных принципов денежно-кредитной политики на 2021 и среднесрочную перспективу. Основные цели будут сохранены.

Всего с начала года Нацбанк купил на межбанке валюты на $ 4,055 млрд и продал на $ 3,292 млрд. С начала года чистая покупка валюты НБУ составила $ 763,1 млн.