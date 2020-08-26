IBOX Bank досрочно погасил НБУ более 40 млн грн рефинансирования

Украинский коммерческий банк IBOX Bank досрочно погасил Национальному банку более 40 млн грн долга по рефинансированию, закрыв свое долговое обязательство перед регулятором. Об этом стало известно из заявления, опубликованного на сайте банка.

Фото предоставлено IBOX Bank

Общая сумма погашения составляет 40,9 млн грн. По словам представителей банка, это стало возможно благодаря максимальной внутренней оптимизации работы и серьезному увеличению активов в 2020 году. Напомним, за первые 6 месяцев текущего года размер чистых активов Айбокс Банка превысил 1,5 млрд грн. Это вдвое больше показателей первого полугодия 2019 года.

«В 2020 году IBOX Bank переживает большие изменения, направленные на улучшение всех сфер его работы. Кроме диджитал-трансформации, мы активно работаем над финансовой стойкостью банка, что будет наилучшей гарантией стабильной динамики нашего развития», – прокомментировала вр.и.о. Главы Правления IBOX Bank Заряна Кивак.

Заявления об всесторонних изменениях действительно заметны: на прошлой неделе IBOX Bank провел ребрендинг, анонсировал запуск мобильного приложения и озвучил планы до конца 2020 года.