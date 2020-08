В начале осени в Китае запустят новый меткомбинат

Китайская металлургическая компания Hebei Iron & Steel Group Co (HBIS) завершила строительство и в сентябре приступит к запуску нового металлургического комбината Laoting Steel в городском округе Таншань, провинция Хэбэй.



Производственная мощность предприятия составит 7,32 млн. т чугуна, 7,47 млн. т стали и 7,1 млн. т товарного проката в год.



Оно оснащено тремя доменными печами объемом по 2922 куб. м, тремя конвертерами по 100 тонн и двумя по 200 тонн. На комбинате также установлены стан горячей прокатки «2050», стан холодной прокатки «2030», две линии электроцинкования, линия горячего цинкования, три высокоскоростных проволочных стана, один мелкосортный и один комбинированный, способный выпускать арматуру в прутках и бунтах.



Одновременно со вводом в эксплуатацию нового предприятия HBIS закрывает два комбината в провинции Хэбэй - Xuanhua Iron & Steel Co (Xuangang) и Tangshan Iron & Steel Co (Tanggang).



При этом завод Tanggang, построенный в 1943 г., является одним из старейших металлургических предприятий Китая. До недавнего времени он ежегодно выплавлял до 6,84 млн. т стали и мог выпускать до 11 млн. т товарных полуфабрикатов и готового проката — горячекатаных рулонов, арматуры, катанки и фасона малых размеров.