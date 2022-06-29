Нерухомість в Україні різко подорожчає восени: прогноз аналітиків

Забудовники зараз відзначають падіння активності продажу житла. Однак вони спрогнозували зростання цін на нерухомість восени. Причина – у старті нового бізнес-сезону.

ФОТО: Юристы большого города

Девелопери помітили, що потенційні покупці почали цікавитись різними варіантами придбання квартир. Поки що багато з них моніторять ситуацію на ринку нерухомості та шукають вигідні пропозиції в умовах війни. Більшість цікавиться проектами із високим ступенем готовності – від 60% і більше.

У прес-службі KAN Development вважають, що восени попит зросте у рази. Тому краще купувати житло зараз, не чекаючи стрибка цін.

Директор із продажу SAGA Development Герман Черніков проаналізував ситуацію.

"Після перемоги буде поступове економічне зростання, і ціни на нерухомість теж зростатимуть. Собівартість вже зростає, тому ціни зростатимуть, але можливо через низький попит дещо повільніше, ніж собівартість", - зазначив експерт.

В Україні до кінця року очікується зростання цін на житло на 10-15%, якщо події на фронті розвиватимуться на нашу користь. За негативного сценарію прогнозується падіння вартості на 5-10%, повідомили в групі компаній DIM.

"Собівартість будівництва, на жаль, продовжить зростання, а значить зростатиме і вартість квадратних метрів для кінцевого споживача", - зазначили аналітики.

Нагадаємо, зараз українці масово скуповують зруйновану під час війни нерухомість. Деякі квартири продаються не дорожче за 10 тисяч доларів.