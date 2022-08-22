Сербія припинить імпортувати російську нафту восени

Президент розповів про введення санкцій.

Сербія припинить імпортувати російську нафту восени
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Сербія не буде постачати нафту з РФ, починаючи з 1 листопада, у зв’язку із запровадженням відповідних санкцій. Про це заявив президент країни Александар Вучич під час звернення до свого народу щодо ситуації в Косово, пише видання Telegraf.

У промові він зазначив, що серби часто говорять “про дурниці”, оминаючи важливі питання, у тому числі забезпечення держави електроенергією.

"Обговорюємо дурниці, щоб не говорити про те, що ми будемо робити з електроенергією, що ми будемо робити з нафтою, оскільки після листопада російської нафти для нас не буде, ми під санкціями. Замість того, щоб говорити про газ, про мазут і вугілля... Ми просто говоримо про нісенітниці, бо це найпростіше", – сказав Вучич.


Максим Царук, ZN.ua





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