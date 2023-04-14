Банки Індії слідкують за нафтопереробниками, щоб останні не купувати нафту з РФ дорожче стелі

Банки слідкують за покупцями нафти, щоб не потрапити під санкції.

Країни-члени ОПЕК та їх союзники мають намір збільшити ціни на нафту, але це автоматично спричинить подорожчання російської сирої нафти. При цьому банки Індії занепокоєні, оскільки побоюються, що вартість російської нафти може перевищити межу в $60 за барель, пише Bloomberg, інформує ZN.ua .

Державний банк Індії та Bank of Baroda попередили нафтопереробників, що не будуть обробляти платежі за нафту, куплену за ціною вище ліміту. Про це розповів виданню керівник нафтопереробного заводу, який бере участь у пошуку фінансування для закупівель російської нафти.

За даними джерела, індійські банки "уважно стежать" за цінами в портах навантаження, перш ніж додати витрати на логістику.

Банки вимагають деталі цін, щоб гарантувати, що вони будуть на рівні або нижче $60 за барель. Цей рівень звільняє їх від санкцій Європейського Союзу, які забороняють використання судноплавства, банківської діяльності та страхування від членів блоку.