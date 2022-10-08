Допомога малозабезпеченим: в Україні у квітні запустять нову універсальну соцпрограму

В Україні планується запровадження універсальної соціальної допомоги громадянам, які опинилися у скрутному становищі. Стало відомо, коли малозабезпечені люди почнуть отримувати нову допомогу.

Перший заступник міністра соціальної політики Дарія Марчак дала інтерв'ю, під час якого розповіла про майбутні виплати. За її словами, дату запуску програми заплановано на квітень.

Чиновниця пояснила, що йдеться про допомогу українцям, які потрапили у скрутне становище. Вказані виплати будуть прив'язані до фінансово-майнового стану людей. Це дозволить охопити набагато більше громадян, які потребують підтримки.

Зазначено, що робота на відповідному проекті вже триває. Його мають намір подати на розгляд до Верховної Ради, а протягом осені отримати схвалення. Таким чином, навесні можна буде запустити універсальну соціальну допомогу.

"Починаючи орієнтовно з квітня 2023 року ми зможемо запровадити такий універсальний інструмент підтримки. І один із нюансів цього інструменту – це те, що ми хочемо уникнути показника прожиткового мінімуму і запровадити певний базовий показник і порівнювати доходи, які отримує сім'я з ним. І якщо сім'я отримує дуже низькі доходи з усіх джерел, тоді надавати фінансову підтримку такій сім'ї від держави", - цитує Марчак "Соціальна інформаційна платформа".

Заступник міністра соцполітики уточнила, що допомогу планують надавати українцям протягом певного часу, доки вони працевлаштуються, влаштують свої справи та зможуть повернутися до самостійного життя.

Нагадаємо, що з 20 жовтня українці отримуватимуть по 2200 грн. Стало відомо, хто може розраховувати на новий посібник.