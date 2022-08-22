Оренда квартир восени може зрости у Києві та Одесі

Українські біженці все активніше повертаються додому в Україну, а отже, ринок оренди нерухомості поступово відновлюється. За словами президента Асоціації фахівців з нерухомості України Юрія Піти, вартість оренди житла може підскочити вже з вересня, коли люди повернуться до орендованих квартир. Йдеться про зростання цін у таких містах як Київ та Одеса.

Оренда квартир восени може зрости: що зміниться на ринку нерухомості у великих українських містах

У західних областях України ціни на оренду рекордно зросли на початку війни, а сьогодні вже стабілізувалися. А ось у столиці оренда може в середньому підскочити на 10-15% з вересня.

Щодо вартості нерухомості, то ціни на покупку до кінця 2022 року будуть знижуватися. Проте все залежатиме насамперед від подій на фронті.

Оренда квартир восени може зрости: що зміниться на ринку нерухомості у великих українських містах
Прогнозується, що у східних регіонах України житло подешевшає на 30% та більше, у західних – максимум на 20%. Варто врахувати, що за шість місяців війни квартири в Україні вже подешевшали на 40-50% у тих містах, які зазнали обстрілів з боку росіян. Попит на житло в цілому впав, тому що люди не готові віддавати свої останні заощадження на нерухомість, яка невідомо чи встоїть до кінця війни.

За словами ріелторів, зараз продають житло лише ті, хто твердо вирішив назавжди залишити Україну, а купують квартири переважно переселенці, які втратили дах над головою у рідних містах.

Раніше повідомлялося, що у Києві зріс попит на житло, і в яких районах українці найчастіше орендують квартири.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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