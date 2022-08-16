Через високі ціни на енергоносії в Україні не запустяться 10 цукрових заводів

Виробники цукру цього року зіткнулися із двома проблемами, інформує ZN.ua.

Через високі ціни на комерційний газ цього року не запустяться 10 цукрових заводів. Про це повідомив заступник директора Гнідівського цукрового заводу Олександр Нікішин.

За його словами, у виробників цукру цьогоріч дві проблеми – війна та ціни на енергоносії. Якби завод працював лише на газі, то із вироблених 600-700 т на добу – 400 т цукру довелося б віддати за газ.

"Ціна на комерційний газ, який пропонують підприємствам, така, що можна відразу не запускати завод, адже кожен кілограм цукру, що виробляється на цьому газі, завдає тільки збитків. Це і стало причиною того, що цього року ще 10 заводів працювати не будуть, тобто запуститься лише 22 цукрові заводи по всій Україні", - повідомив він, передає прес-служба "Укрцукор".

Завод обіцяє відновити виробництво у вересні, незважаючи на складну економічну ситуацію.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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