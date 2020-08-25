Проверки бизнеса возобновятся с 1 сентября

Проверки бизнеса возобновятся с 1 сентября

В Госслужбе занятости рассказали, что только за период с 12 марта (день начала карантина в Украине) по 20 августа безработными официально стали 441,8 тысяч украинских граждан. При этом аналитики считают, что это только та часть оставшихся без работы за период карантина, которая на виду. В действительности же ситуация гораздо хуже, а безработных вдвое, а то и втрое больше.

С началом работы предприятий ситуация с безработицей в нашей стране получила положительную динамику – предприятия выставляют вакансии, однако подход к этому стал более сдержанный и оптимизированный. Вместе с тем все надежды бизнеса сопряжены со снижением заболеваемости, поскольку при обратной ситуации постоянно есть риск снова закрыться и не работать.

Несмотря на все вышеперечисленное, с 1 сентября текущего года Государственная налоговая служба возобновит проверки. Формальный повод к этому – установление неоформленных сотрудников, что является нарушением. Однако аналитики говорят о том, что возобновление проверок по такому поводу может снова развернуть ситуацию с безработицей в сторону увеличения.

Ранее сообщалось о создании единых баз для налоговой и таможенной служб. Это, по замыслу разработчиков, поспособствует облегчению работы обеих служб.

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