Глава Приватбанка займется развитием диджитал. Новая структура правления

20 августа наблюдательный совет Приватбанка утвердил новую структуру правления банка. Теперь в него будет входить 8 членов. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Глава Приватбанка займется развитием диджитал. Новая структура правления

Как отмечается в пресс-релизе, стратегия Приватбанка сконцентрирована на предоставлении услуг физическим лицам — среди клиентов банка насчитывается почти половина украинцев. Еще одна приоритетная цель - разработка и предоставление полного спектра услуг и продуктов для малого и среднего бизнеса. Поэтому была создана должность члена правления по развитию бизнеса.

«Эта новая позиция в структуре исполнительного органа банка – член правления по развитию бизнеса – будет отвечать за два стратегических бизнеса, а именно обслуживание юридических и физических лиц, и обеспечивать синергию этих направлений. Новое подразделение обслуживания юридических лиц будет обслуживать в том числе корпоративных клиентов», — говорится в сообщении банка.

Приватбанк видит своей задачей развитие клиентоориентированного подхода на основе цифровых услуг, а также поддержку культуры инноваций и высококлассных услуг среди всех своих сотрудников. С учетом этой приоритетной задачи, функции развития диджитал переподчинены председателю правления. Это позволяет отказаться от отдельной позиции члена правления по развитию электронного бизнеса.

В обновленной структуре правления Приватбанка следующие позиции:

  • председатель правления,
  • заместитель председателя правления по вопросам финансов,
  • заместитель председателя правления по вопросам управления проблемными активами,
  • член правления по операционным вопросам,
  • член правления по вопросам управления рисками,
  • член правления по вопросам развития сети и проблемной задолженности,
  • член правления по развитию информационных технологий,
  • член правления по развитию бизнеса.

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