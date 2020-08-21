За неделю стоимость топлива на АЗС выросла на 50-80 копеек

За неделю стоимость топлива на АЗС выросла на 50-80 копеек

Крупные сети АЗС в период с 17-21 августа подняли цены на бензины и дизельное топливо на 50–80 коп./л, сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов, пишет enkorr.

Сети АЗС WOG и ОККО за неделю повысили цены на бензин и дизельное топливо на 50 коп./л. Последний раз эти розничные операторы повышали цены на бензин и ДТ в июле. Бензин А-92 и ДТ на АЗС ОККО и WOG подорожали с 24,99 до 25,49 грн/л, А-95 — с 25,99 до 26,49 грн/л.

На станциях SOCAR все виды топлива подорожали на 49 коп./л: А-92 — до 25,98 грн/л, А-95 — до 26,98 грн/л, ДТ — до 25,98 грн/л. На 80 коп./л в сети UPG подорожали бензины, ДТ — на 50 коп./л.

На заправках Shell, Glusco и "Катрал" цены на топливо выросли на 5–35 коп./л.

Отметим, розничные цены повысили практически все операторы, за исключением группы "Приват", которая за последних два месяца так и не отреагировала на рост цен. Таким образом, разница между ценами бензинов на станциях "Привата" и мейджоров (в частности ОККО и WOG) выросла до 5,5 грн/л, ДТ — до 4,5 грн/л.

В "А-95" отметили, в связи с акционным предложением, которое действует с 21 по 24 августа, бензины и ДТ подешевели на 1,6–1,99 грн/л в сети SUN OIL.



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