“Киевтеплоэнерго” обещает до начала отопительного сезона отремонтировать фильтры на мусоросжигательном заводе “Энергия”

КП “Киевтеплоэнерго” намерено в текущем году провести ряд работ на мусоросжигательном заводе “Энергия”. Среди них – окончание ремонта электрических фильтров и начало оснащения завода системой химической очистки.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КОГА).

“Коммунальное предприятие “Киевтепленерго” в этом году полностью выполнит программу ремонта электрических фильтров на мусоросжигательном заводе “Энергия”, который перерабатывает в теплоэнергию четверть твердых бытовых отходов Киева . Ремонт всех четырех электрофильтров позволяет улучшить степень очистки дымовых газов. Также в этом году город намерен начать оснащение завода системой химической очистки, чтобы уровень очистки выбросов на “Энергии” отвечал европейским стандартам”, – сказано в сообщении.

Завершение ремонта четвертого электрофильтра на заводе запланировано на сентябрь 2020 года. Бюджет этих работ составляет около18,5 млн гривен.

Кроме того, в 2020 году был начат проект поэтапного внедрения системы химической очистки дымовых газов, на что предусмотрено 218 млн гривен. В настоящее время на предприятии проводят пуско-наладочные работы на модельной установке по определению эффективности технологии химической очистки дымовых газов.

Также в 2020 году на заводе “Энергия” обещают внедрить индивидуальную систему мониторинга выбросов загрязняющих веществ на двух котлоагрегатах. Стоимость этой системы составит 3 млн гривен.

Ведутся и подготовительные работы к внедрению системы непрерывного мониторинга выбросов загрязняющих вещественных дымовой трубы завода, на что будет направлено около 17 млн гривен.

Напомним, в Дарницком районе Киева , как и в столице в целом, остро стоит проблема загрязнения воздуха. Весной 2020 года фиксировали превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций вредных веществ. В частности, было отмечено повышение содержания в воздухе формальдегида, диоксида азота и диоксида серы. Столичные власти объясняли это пожарами в экосистемах, в частности в зоне отчуждения.

Отметим, в Дарницком районе столицы главным источником загрязнения воздуха часто называют Дарницкую ТЭЦ и мусоросжигательный завод “Энергия”, из-за которого киевляне даже обращались к президенту Владимиру Зеленскому.

Как ранее сообщала KV , летом 2019 года на левом берегу Киева , в частности в Дарницком районе, жители также неоднократно обращали внимание на вонь в воздухе.