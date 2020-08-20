Иена, франк или доллар. В Morgan Stanley рассказали, в какой валюте лучше хранить деньги в 2020

Японская иена и швейцарский франк остаются относительно безопасными валютами, считают в Morgan Stanley. Однако инвестиционный банк выбрал американский доллар как безопасную валюту во втором полугодии 2020. Об этом пишет CNBC .

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Что происходит с долларом

18 августа курс доллара упал до 27-месячного минимума по отношению к корзине основных валют мира. Таким образом индекс доллара достиг 92,477. Последний раз доллар был на этом уровне в мае 2018 года. В то же время фондовые рынки наоборот растут, в частности индекс S&P 500 поднялся до исторического максимума.

«Мы ожидаем, что доллар США будет лучшей защитной валютой, особенно сейчас, когда низкие процентные ставки делают его более привлекательной валютой для финансирования операций carry trade», - заявили в Morgan Stanley.

Тем не менее, аналитики допускают определенные риски для доллара и внимательно наблюдают за ситуацией, готовы изменить прогнозы.

Доллар сначала выиграл от пандемии коронавируса, подскочив до 3,5-летнего максимума в марте, когда covid-19 «пришел» в Америку и распространил страх среди инвесторов. Однако по мере того как инвесторы возвращались к другим активам, доллар падал относительно других валют.

Некоторые валютные стратеги заявляют, что политическая неопределенность в США , включая ситуацию с экономическим стимулированием, также вредит курса доллара.

«Чем дольше остается патовая ситуация в Вашингтоне, тем больше опасность того, что продажа долларов станет для многих выходом», – пишет Борис Шлоссберг.

Альтернативы доллару

Несмотря на то, что иена и швейцарский франк остаются безопасными валютами, эта тенденция может измениться, считают аналитики Morgan Stanley. Процентная ставка Японии является отрицательной, что держит валюту ослабленной.