Иена, франк или доллар. В Morgan Stanley рассказали, в какой валюте лучше хранить деньги в 2020

Японская иена и швейцарский франк остаются относительно безопасными валютами, считают в Morgan Stanley. Однако инвестиционный банк выбрал американский доллар как безопасную валюту во втором полугодии 2020. Об этом пишет CNBC.

Иена, франк или доллар. В Morgan Stanley рассказали, в какой валюте лучше хранить деньги в 2020
Фото: finversia.ru

Что происходит с долларом

18 августа курс доллара упал до 27-месячного минимума по отношению к корзине основных валют мира. Таким образом индекс доллара достиг 92,477. Последний раз доллар был на этом уровне в мае 2018 года. В то же время фондовые рынки наоборот растут, в частности индекс S&P 500 поднялся до исторического максимума.

«Мы ожидаем, что доллар США будет лучшей защитной валютой, особенно сейчас, когда низкие процентные ставки делают его более привлекательной валютой для финансирования операций carry trade», - заявили в Morgan Stanley.

Тем не менее, аналитики допускают определенные риски для доллара и внимательно наблюдают за ситуацией, готовы изменить прогнозы.

Доллар сначала выиграл от пандемии коронавируса, подскочив до 3,5-летнего максимума в марте, когда covid-19 «пришел» в Америку и распространил страх среди инвесторов. Однако по мере того как инвесторы возвращались к другим активам, доллар падал относительно других валют.

Некоторые валютные стратеги заявляют, что политическая неопределенность в США, включая ситуацию с экономическим стимулированием, также вредит курса доллара.

«Чем дольше остается патовая ситуация в Вашингтоне, тем больше опасность того, что продажа долларов станет для многих выходом», – пишет Борис Шлоссберг.

Альтернативы доллару

Несмотря на то, что иена и швейцарский франк остаются безопасными валютами, эта тенденция может измениться, считают аналитики Morgan Stanley. Процентная ставка Японии является отрицательной, что держит валюту ослабленной.

Что такое Carry trade

Carry trade – одна из стратегий действий инвесторов на фондовом и валютном рынке, когда инвесторы используют валюту с низкой ставкой (как доллар или иена) для финансирования инвестиций в более доходные активы. Во времена неопределенности инвесторы могут уходить из этих активов, тем самым укрепляя валюту.

Напомним

18 августа биржевой индекс 550 американских компаний с наибольшей капитализацией — S&P 500 – достиг рекордного показателя за всю историю существования: 3 395 пункта.

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