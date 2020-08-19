Новое Киевское СИЗО построят на территории Бориспольского исправительного центра.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська.

Фото: facebook.com/Denis Malyuska

"Обычная развалюха в Бориспольской исправительной колонии, в 20 мин от Киева по Бориспольской трассе. Здесь таких много. На этом месте будут построены новые корпуса Киевского следственного изолятора", - написал он в фейсбуке, добавив фото на фоне руин.

По планам Минюста, в новом следственном изоляторе "будут жить" заключенные одного из зданий Лукьяновского СИЗО , которое превратят в отель.

"По замыслу, жители «Катьки» (одного из зданий Лукьяновского СИЗО) переедут сюда. А «Катька» станет отелем", - добавил глава Минюста.

Напомним, 4 августа Минюст объявил о старте "большой распродажи тюрем". Первым на продажу планируют выставить Ирпенский исправительный центр.

24 июля глава Минюста Денис Малюська презентовал услугу приобретения подарочных сертификатов на проживание в камерах СИЗО с улучшенными условиями.