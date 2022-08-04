Через війну в Україні Центральний банк Англії підняв відсоткову ставку до рекордних 1,75%

В останнє така ставка була 27 років тому

Через війну в Україні Центральний банк Англії підняв відсоткову ставку до рекордних 1,75%
Банк Англії рекордно підняв ставку
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Центральний банк Англії підняв відсоткову ставку до рекордних 1,75% на 50 базисних пунктів. В останнє така ставка була 27 років тому - у 1995 році. Про це повідомляє прес-служба фінансової установи.

За повідомленням, очікувана інфляція може скласти 13,3%. Що є також рекордом після 1980 року. Основною причиною вказується: «різке зростання цін на енергоносії після вторгнення Росії в Україну…»

Внаслідок зростання роздрібних цін на енергоносії, посилюватиметься падіння реальних доходів домогосподарств та ще більше зростатиме інфляція в країні в короткостроковій перспективі.


Артем Руденко, ZN.ua





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