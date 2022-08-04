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2022-08-04
Через війну в Україні Центральний банк Англії підняв відсоткову ставку до рекордних 1,75%
В останнє така ставка була 27 років тому
Банк Англії рекордно підняв ставку© https://nashibanki.com.ua
Центральний банк Англії підняв відсоткову ставку до рекордних 1,75% на 50 базисних пунктів. В останнє така ставка була 27 років тому - у 1995 році. Про це повідомляє прес-служба фінансової установи.
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Внаслідок зростання роздрібних цін на енергоносії, посилюватиметься падіння реальних доходів домогосподарств та ще більше зростатиме інфляція в країні в короткостроковій перспективі.
Артем Руденко, ZN.ua