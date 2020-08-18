ГИУ инвестирует 2 миллиарда для достройки объектов Укрбуда

Коммунальное предприятие Киевгорстрой и Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) подписали меморандум о том, что оно выкупит у Киевгорстроя квартиры на сумму 2,1 млрд грн. Это позволит компании профинансировать достройку всех жилых комплексов Укрбуда. Об этом сообщил президент Киевгорстроя Игорь Кушнир в интервью изданию Mind.

Фото: epravda.com.ua

«Мы со специалистами ГИУ разработали алгоритм действий, согласно которому они могут выкупить у нас квартиры на 2 млрд грн. Этих денег хватит на достройку всех объектов. Подписали соответствующий Меморандум, подготовили соответствующие вопросы», — говорит он.

К тому же глава уверяет, активно работать с ГИУ они будут после принятия всех объектов Укрбуда на свой баланс.

На каких ЖК идут работы

«Киевгорстрой», которому Президент Украины Владимир Зеленский поручил завершить недострои «Укрбуда», сейчас принял более половины брошенных жилых комплексов – 12 объектов.

Это ЖК «Пектораль», «Новомостицкий», «Солнечная Ривьера», «Харьковский», «Гармония», «Кирилловский гай», «Гвардейский», Freedом, Lake hous, Twin house, Urban park, «Академ Парк».

На всех из них идут работы, где-то уже на завершающей стадии, где-то на начальной. Кроме этого, в ближайшее время ожидается передача еще четырех объектов.

Сколько объектов уже ввели в эксплуатацию

За это время удалось ввести в эксплуатацию три объекта: «Солнечная Ривьера», «Пектораль» (1-2 секции), «Новомостицкий».

Два первых из них уже получили почтовые адреса. Еще по двум – «Харьковский» и «Гармония» — на днях зарегистрированы текущие изменения в документацию и поданы документы в ГАСК.

Киевсовет освободил объекты «Укрбуда» от уплаты паевых взносов (которые и так отменяются с 1 января 2020 г.), тем самым сняв дополнительную финансовую нагрузку с объектов, многие из которых убыточны.

Министерство обороны наконец-то обратило внимание на проблемы инвесторов «Укрбуда». Подписаны основные договора по двум из четырех объектов на землях обороны – Urban park и «Оберег-2».

По ЖК «Чарівне місто» идет внутреннее согласование в департаментах министерства. Что касается ЖК Art House, Минобороны необходимо должным образом оформить земельный участок, чтобы «Киевгорстрой» мог принять его на законных основаниях.

Правда, эти победы – заслуга не чиновников, а инвесторов-доверителей, которые вложили свои деньги в строительство и активно отстаивают свои права. Они выходят на митинги, вникают в юридические и экономические нюансы, и показывают многим пример слаженной работы.