В июле украинцы оставили рекордные чаевые cashless. Средняя сумма составила 70 гривен

В июле украинцы оставили «на чай» cashless официантам кафе и ресторанов больше 3,3 млн грн, что стало абсолютным рекордом с момента запуска Приватбанком технологии безналичных чаевых. Об этом говорится в данных банка.

Фото: privatblog.com.ua

Всего за первый месяц ослабления карантина клиенты Приватбанка оставили в заведениях питания 44 тысячи cashless чаевых.

Суммы чаевых

По данным Приватбанка, средняя сумма чаевых в июле 2020 году в Украине составила 70 грн. При этом, средний чек в заведениях питания за первый месяц ослабление карантина равен 180 грн.

Напомним

Напомним, Приватбанк запустил чаевые cashless в своих POS-терминалах в декабре 2018 года. Оплачивая счет карточкой, посетитель сам может выбрать, сколько оставить «на чай», и деньги зачисляются на зарплатную карточку официанта.

Подключить сервис может любой общепит, где установлены POS-терминалы Приватбанка.