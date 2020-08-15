Финансовая пирамида: Мошенники из Одессы обманули вкладчиков более чем на 8 миллионов гривен

Сотрудники киберполиции разоблачили трех администраторов интернет-проекта в мошенничестве, которые обманули вкладчиков на более чем 8 миллионов гривен. Об этом говорится в сообщении полиции.

Фото: fingazeta.ru

Как работала пирамида

Установлено, что фигуранты создали более десятка собственных вебресурсов, где предлагали гражданам получать пассивный доход от инвестирования в «перспективную» компанию.

Администраторы сайта придерживались полной анонимности и принимали деньги вкладчиков на криптовалютные и электронные кошельки.

Инвесторы вкладывали минимум $300.

Получив деньги, мошенники блокировали пользователей, отказываясь от любой ответственности.

Сколько пострадало

От мошеннических действий пострадали более 100 человек. Среди обманутых — как украинцы, так и иностранцы. Сейчас правоохранители устанавливают потерпевших от действий злоумышленников.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Решается вопрос об объявлении подозрения фигурантам. Следственные действия продолжаются.