СБУ обнаружила налоговую схему на 27 миллионов при доставке международных посылок

Налоговая милиция выявила схему уклонения от уплаты налоговых и таможенных платежей при перемещении международных экспресс-отправлений на 27 млн гривен. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

СБУ обнаружила налоговую схему на 27 миллионов при доставке международных посылок
Фото взято с сайта СБУ

Что известно о махинациях

«Налоговая милиция разоблачила схему уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей при незаконном перемещении на таможенную территорию Украины из Турции, США, Китая и стран Евросоюза товаров коммерческого назначения под видом международных экспресс-отправлений», — говорится в сообщении.

В ходе следствия установлено, что должностные лица двух экспресс-перевозчиков Киева предоставляли в таможенные органы документы, которые содержали ложные сведения о несуществующих получателях международных экспресс-отправлений.

Кроме того, упомянутые лица декларировали недостоверные сведения кодов товара, не превышающие 100 евро.

Размер ущерба

В результате таких действий за период 2019-2020 годов состоялось уклонения от уплаты налогов на сумму более 27 млн гривен.

Во время проведения обысков обнаружены и изъяты первичные финансово-хозяйственные документы, денежные средства на сумму свыше 1,3 млн гривен, а также более 1,3 тыс. почтовых отправлений. Согласно товаросопроводительным документам, стоимость этих посылок не превышала 100 евро.

Однако фактически в ходе проведения обысков установлено, что товар, который находится в данных почтовых отправлениях не соответствует заявленной сумме, а составляет более $300 тыс.

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