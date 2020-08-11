Металлурги Украины ударно увеличили экспорт чугуна

В июле 2020 года украинские металлурги увеличили экспорт чугуна на 67,7% по сравнению с июлем прошлого года – до 331,8 тыс. т. В денежном выражении экспорт чугуна вырос на 43,1% – до $89,4 млн.



Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики.



В январе-июле украинские металлурги увеличили выручку от экспорта чугуна на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го – до 511,7 млн долл.



В январе-июле метпредприятия экспортировали 1,8 млн т чугуна. Это на 29,1% больше, чем в январе-июле прошлого года.



Основной потребитель украинского чугуна – США (57,02%). Доля Китая в общем объеме экспорта украинского чугуна в январе-июле составила 21,36%. На третьем месте Турция – 7,76%.



Отметим, что цены на чугун во второй половине июля выросли на всех региональных рынках. Импортеры начали контрактовать крупные партии сплава, чтобы избежать закупок по еще более высоким ценам. Украинские производители в июле отгрузили в США 189,2 тыс. т чугуна, а в Китай – 70,9 тыс. т.



Как сообщал GMK Center, по итогам 2019 года экспорт чугуна из Украины сократился на 23,8% по сравнению с предыдущим годом – до $801,9 млн. В натуральном выражении поставки чугуна за границу сократились на 14,2% – до 2,6 млн т.



В 2019 году больше половины чугуна Украина продала США (58%). На втором месте по объемам поставок Италия (12,43%), на третьем – Турция (10,27%).



