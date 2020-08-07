За неделю работы ПРРО фискализировано 631 тысяч чеков

За неделю работы программных регистраторов расчетных операций (ПРРО) было фискализировано 631 тыс. чеков. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко.

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Сколько ПРРО зарегистрировали

«Почти за неделю работы бесплатного фискального приложения от Налоговой службы возможностью зарегистрировать и применить ПРРО воспользовались 143 субъекта хозяйствования, которыми зарегистрировано 26,3 тыс. регистраторов. При этом фискализировано 631 тыс. чеков», — сообщил Марченко.

Согласно последней статистике, из общего количества субъектов хозяйствования, которые зарегистрировали ПРРО, 72% являются физическими лицами-предпринимателями, 28% — юрлицами.

Какие сферы активно регистрируют ПРРО

На первом месте по применению ПРРО финансовые компании, которые зарегистрировали 98% от общего количества ПРРО. На втором месте деятельность в сфере торговли, в частности розничная торговля газетами и канцелярскими товарами, розничная торговля фармацевтическими товарами и интернет-торговля.

Возможностью применять программные регистраторы также уже воспользовались субъекты хозяйствования, которые ремонтируют автотранспортные средства, предоставляют туристические и парикмахерские услуги, а также салоны красоты, рестораны, частные медицинские и стоматологические учреждения.

«Есть определенное количество субъектов, которые по собственному желанию начали использования ПРРО, хотя для них обязанность использования РРО, как классических, так и программных, вводится только со следующего года», — отметил Марченко.

По словам министра, это означает, что бизнес воспринимает и поддерживает инициативу Минфина и Налоговой службы.

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