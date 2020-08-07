За неделю работы ПРРО фискализировано 631 тысяч чеков

За неделю работы программных регистраторов расчетных операций (ПРРО) было фискализировано 631 тыс. чеков. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко.

За неделю работы ПРРО фискализировано 631 тысяч чеков
Фото: news.dtkt.ua

Сколько ПРРО зарегистрировали

«Почти за неделю работы бесплатного фискального приложения от Налоговой службы возможностью зарегистрировать и применить ПРРО воспользовались 143 субъекта хозяйствования, которыми зарегистрировано 26,3 тыс. регистраторов. При этом фискализировано 631 тыс. чеков», — сообщил Марченко.

Согласно последней статистике, из общего количества субъектов хозяйствования, которые зарегистрировали ПРРО, 72% являются физическими лицами-предпринимателями, 28% — юрлицами.

Какие сферы активно регистрируют ПРРО

На первом месте по применению ПРРО финансовые компании, которые зарегистрировали 98% от общего количества ПРРО. На втором месте деятельность в сфере торговли, в частности розничная торговля газетами и канцелярскими товарами, розничная торговля фармацевтическими товарами и интернет-торговля.

Возможностью применять программные регистраторы также уже воспользовались субъекты хозяйствования, которые ремонтируют автотранспортные средства, предоставляют туристические и парикмахерские услуги, а также салоны красоты, рестораны, частные медицинские и стоматологические учреждения.

«Есть определенное количество субъектов, которые по собственному желанию начали использования ПРРО, хотя для них обязанность использования РРО, как классических, так и программных, вводится только со следующего года», — отметил Марченко.

По словам министра, это означает, что бизнес воспринимает и поддерживает инициативу Минфина и Налоговой службы.

Напомним

  • С 1 августа 2020 года бизнес может использовать программные РРО вместо традиционных кассовых аппаратов.
  • Получить программные РРО от ГНС можно бесплатно. Установить их можно на смартфон, планшет, компьютер или другое устройство, которое имеет ОС Android и Windows и подключено к интернету.

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