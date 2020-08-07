Турция увеличила экспорт арматуры

В июне 2020 года Турция экспортировала 0,484 млн. тонн арматуры. Рост объёмов по сравнению с маем - 63,9%, в годовом сопоставлении - 39,3%, сообщает SteelOrbis со ссылкой на данные TUIK.



В денежном выражении экспорт турецкой арматуры составил за июнь 196,62 млн долл. Улучшение показателей к предыдущему месяцу - 60,3%, год к году - 20,3%.



За I полугодие экспорт арматуры, изготовленной металлургическими предприятиями Турции, вырос на 0,7% к аналогичному периоду 2019 года, составив 2,72 млн. тонн. В денежном выражении показатели снизились на 9,9% до 1,15 млрд долл.