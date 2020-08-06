Укрэксимбанк отсудил у компании Ахметова 2,7 миллиарда

Северный апелляционный суд Киева удовлетворил апелляционную жалобу Укрэксимбанка и обязал компанию ЕСУ, которая владеет 92,79% акций Укртелекома, заплатить 2,73 млрд грн задолженности по облигациям. Решения суда опубликовано в едином реестре судебных решений, сообщает Finbalance.

Укрэксимбанк отсудил у компании Ахметова 2,7 миллиарда

Решение суда

Согласно решению суда ЕСУ заплатит Укрэксимбанку дополнительно 107 млн грн пени.

ЕСУ должен был выплатить банку задолженность по облигациям в соответствии с решением хозяйственного суда Киева от 23 января 2020 года.

Однако суд оказался признавать законность выплаты ЕСУ пени, что и оспорил Укрэксимбанк в Северном апелляционном суде.

Предыстория

В марте 2017 «ЕСУ» должно было погасить облигации на 4,6 млрд грн, однако не сделало этого, то есть допустило дефолт.

Крупнейшие держатели этих бумаг — Ощадбанк и Укрэксимбанк: как сообщалось, в портфеле каждого из этих госбанков были облигации на сумму около 2 млрд грн.

Выпуск, точнее перевыпуск, этих бумаг способствовал процессу приватизации Укртелекома и переходу компании под контроль Рината Ахметова.

В 2015 году Укртелеком присоединился к переговорам ООО «ЕСУ» с Ощадбанком и Укрэксимбанком по долгу его владельца по облигациям. Тогда Укртелеком взял на себя обязательства выкупить у них облигации ООО «ЕСУ» в целом на 2 млрд грн (по 1 млрд грн у каждого из госбанков) и уплатить проценты (в срок не позднее 15.03.2017).

В залог госбанкам были переданы акции Укртелекома. Планировалось, что погашение долгов произойдет за счет средств от продажи 3G-оператора «ТриМоб» для «МТС Украина», но эта сделка сорвалась.

В декабря 2019 года Ощадбанк отозвал иск к Укртелекому на 1,1 млрд грн и сообщил, что достиг договоренности с Укртелекомом о поэтапном и полном погашении задолженности.

В феврале 2019 приближенная к Ахметову финкомпания выкупила у ФГВФЛ права требования Дельта Банка к «ЕСУ» на 234 млн грн с дисконтом 80%.

В январе 2020 года сообщалось, что группа СКМ Рината Ахметова выплатила структуре, близкой к Дмитрию Фирташу, $760 млн в рамках мирового соглашения по Укртелекому.

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