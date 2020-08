Еврокомиссия закрыла лазейку для импорта некоторых видов китайского проката

Европейская комиссия расширила действие антидемпинговой пошлины в отношении импорта некоторых видов проката из коррозионностойкой стали, изготовленных китайскими металлургическими предприятиями, за счёт "слегка изменённой" металлопродукции.



Мера направлена на то, чтобы производители не могли обходить существующие защитные меры и уклоняться от действующих пошлин путём незначительного изменения экспортируемого материала.



"Действующие индивидуальные антидемпинговые пошлины составляют от 17,2% до 27,9%. Все не включённые в выборку сотрудничающие производители-экспортёры, перечисленные в приложении, получили пошлину в размере 26,1%, а все остальные (не сотрудничающие) облагаются остаточной пошлиной в размере 27,9%. Комиссия обнаружила, что импорт китайской коррозионностойкой стали, подпадающей с февраля 2018 года под действие антидемпинговых мер, практически исчез. С другой стороны, импорт других коррозионностойких продуктов увеличился до 1 млн. тонн или 650 млн евро в год. После специального расследования комиссия распространила антидемпинговые пошлины на импорт более широкого перечня металлопроката", - говорится в уведомлении ЕК.



Под расследование ЕС попала металлопродукция, соответствующая кодам CN ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7210 90 80, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7212 50 90, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30, ex 7226 99 70.