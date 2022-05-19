В НБУ поддерживают возврат к налогообложению импорта

Нацбанк поддерживает возврат к налогообложению импорта, тогда как список критического импорта может быть профинансирован. Об этом сообщил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

В НБУ поддерживают возврат к налогообложению импорта
Фото: finance.ua

Налог на импорт

«Сейчас мы считаем, что тот перечень критического импорта, который есть, может быть профинансирован. В то же время мы считаем, что налоги на импорт, отмененные в начале военных действий, нужно вернуть», — сказал он.

По мнению Николайчука, по возвращении к налогообложению импорта можно рассмотреть возможность применения спецпошлины для расширения списка некритического импорта, отменив при этом запрет на покупку валюты и трансграничные переводы для покупки этого некритического импорта.

«Мы уже имели такой опыт в 2014 году, и я убежден, что обосновать во Всемирной торговой организации применение такого механизма во время войны будет не очень сложно», — подчеркнул Николайчук.

Предыстория

После начала военной агрессии РоSSии 24 февраля правительство в тот же день постановлением №?153 определило перечень товаров критического импорта, для закупки которого Национальный банк позволяет покупать валюту. С тех пор правительство более 10 раз меняло этот перечень.

В марте Верховная Рада освободила от ввозной пошлины и НДС импорт товаров в Украину для плательщиков единого налога первой-третьей групп, уплачивающих налог по ставке 2% от оборота, а также установила упрощенную форму растаможки.

Вскоре в парламенте было зарегистрировано несколько законопроектов, предусматривающих, в частности, возврат к налогообложению импорта. Однако рассмотрение таких инициатив в зале притормозилось.

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