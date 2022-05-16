МВФ поднял вес доллара и китайского юаня в корзине SDR

Международный валютный фонд увеличил вес доллара и китайского юаня при пересмотре валют, составляющих оценку его специальных прав заимствования (СДР), международного резервного актива. Об этом сообщает Reuters .

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Что изменил МВФ

МВФ повысил вес юаня с 10,92% до 12,28%. Вес евро снизился до 29,31% с 30,93%, иены — до 7,59% с 8,33%, а британский фунт упал до 7,44% с 8,09%.

Доля американской валюты также выросла с 41,73% до 43,38%.

В заявлении МВФ говорится, что его исполнительный совет определил удельные веса на основе изменений в торговле и финансовом рынке с 2017 по 2021 год. Они вступают в силу 1 августа.

Китайский юань

Изменение доли китайского юаня произошло впервые с тех пор, как юань присоединился к корзине валют в 2016 году, что стало важной вехой в усилиях Пекина по интернационализации своей валюты.