МВФ поднял вес доллара и китайского юаня в корзине SDR
Международный валютный фонд увеличил вес доллара и китайского юаня при пересмотре валют, составляющих оценку его специальных прав заимствования (СДР), международного резервного актива. Об этом сообщает
Что изменил МВФ
МВФ повысил вес юаня с 10,92% до 12,28%. Вес евро снизился до 29,31% с 30,93%, иены — до 7,59% с 8,33%, а британский фунт упал до 7,44% с 8,09%.
Доля американской валюты также выросла с 41,73% до 43,38%.
В заявлении МВФ говорится, что его исполнительный совет определил удельные веса на основе изменений в торговле и финансовом рынке с 2017 по 2021 год. Они вступают в силу 1 августа.
Китайский юань
Изменение доли китайского юаня произошло впервые с тех пор, как юань присоединился к корзине валют в 2016 году, что стало важной вехой в усилиях Пекина по интернационализации своей валюты.
С 2016 года юань вырос примерно на 2% по отношению к доллару и укрепился примерно на 6% по отношению к валютам своих основных торговых партнеров. Народный банк Китая заявил, что Китай будет продолжать продвигать реформу и открытие своего финансового рынка, отмечается в сообщении.