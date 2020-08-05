НБУ взялся за небанковский рынок: 20 компаний лишились лицензий (список)

Нацбанк во время заседания 30 июля принял несколько решений относительно аннулирования лицензий ряда финансовых учреждений. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Кого лишили лицензий

Факторинговые технологии

Ломбард-Данко

Юг Капитал

Ломбард Стрелец

Кредитный союз «Львов»

Инвестиционно-лизинговую компанию «Рента»

Премьер-капитал

Лизинговую компанию «Альфа-Стар»

Финансово-кредитное учреждение

Финансово-кредитную группу «Чайка»

Аврора-I

Энерджи Кэпитал

Интерлизинг

Кейс Фактор

Омега Групп

Финвей

Финворк

Финдиалог

Финроял

Финхелпфарм.

Кто появился в реестре

В госреестр финансовых учреждений был включен Ломбард Рекорд.

Напомним

4 августа стало известно, что правление Национального банка создало Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг и делегировало ему основные полномочия по надзору за небанковскими финансовыми учреждениями.

С 1 июля Нацбанк взял на себя функции регулятора рынков небанковских услуг. Изменения связанные с вступлением в силу закона о «сплите».