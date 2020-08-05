НБУ взялся за небанковский рынок: 20 компаний лишились лицензий (список)
Нацбанк во время заседания 30 июля принял несколько решений относительно аннулирования лицензий ряда финансовых учреждений. Об этом говорится в
Кого лишили лицензий
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Факторинговые технологии
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Ломбард-Данко
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Юг Капитал
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Ломбард Стрелец
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Кредитный союз «Львов»
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Инвестиционно-лизинговую компанию «Рента»
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Премьер-капитал
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Лизинговую компанию «Альфа-Стар»
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Финансово-кредитное учреждение
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Финансово-кредитную группу «Чайка»
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Аврора-I
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Энерджи Кэпитал
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Интерлизинг
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Кейс Фактор
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Омега Групп
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Финвей
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Финворк
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Финдиалог
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Финроял
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Финхелпфарм.
Кто появился в реестре
В госреестр финансовых учреждений был включен Ломбард Рекорд.
Напомним
4 августа стало известно, что правление Национального банка создало Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг и делегировало ему основные полномочия по надзору за небанковскими финансовыми учреждениями.
С 1 июля Нацбанк взял на себя функции регулятора рынков небанковских услуг. Изменения связанные с вступлением в силу закона о «сплите».