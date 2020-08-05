НБУ взялся за небанковский рынок: 20 компаний лишились лицензий (список)

Нацбанк во время заседания 30 июля принял несколько решений относительно аннулирования лицензий ряда финансовых учреждений. Об этом говорится в сообщении регулятора.

НБУ взялся за небанковский рынок: 20 компаний лишились лицензий (список)

Кого лишили лицензий

  • Факторинговые технологии

  • Ломбард-Данко

  • Юг Капитал

  • Ломбард Стрелец

  • Кредитный союз «Львов»

  • Инвестиционно-лизинговую компанию «Рента»

  • Премьер-капитал

  • Лизинговую компанию «Альфа-Стар»

  • Финансово-кредитное учреждение

  • Финансово-кредитную группу «Чайка»

  • Аврора-I

  • Энерджи Кэпитал

  • Интерлизинг

  • Кейс Фактор

  • Омега Групп

  • Финвей

  • Финворк

  • Финдиалог

  • Финроял

  • Финхелпфарм.

Кто появился в реестре

В госреестр финансовых учреждений был включен Ломбард Рекорд.

Напомним

4 августа стало известно, что правление Национального банка создало Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг и делегировало ему основные полномочия по надзору за небанковскими финансовыми учреждениями.

С 1 июля Нацбанк взял на себя функции регулятора рынков небанковских услуг. Изменения связанные с вступлением в силу закона о «сплите».

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