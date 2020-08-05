Решение суда: 99% акций Проминвестбанка остаются под арестом

Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на снятие ареста с 99% акций Проминвестбанка, его средств в НБУ и других финансовых учреждениях, ценных бумаг, имущественных прав и недвижимости. Соответствующее решение опубликовано в едином реестре судовых решений, пишет finbalance.

Решение суда: 99% акций Проминвестбанка остаются под арестом

Предыстория

Апелляционную жалобу на решение Печерского суда об аресте активов банка от 25 мая 2020 подал глава правления Проминвестбанка Андрей Рожок.

Печерский суд оставил под арестом активы банка в рамках криминального производства, инициированной Киевской местной прокуратурой №6.

Криминальное расследование было начато в мае 2020 года на основании заявления в полицию частного предприятия «Эдельвейс-2000», одной из структур, связанных с Игорем Коломойским.

Ранее акции Проминвестбанка взыскали структуры Приват по делу о захвате Россией активов в Крыму.

Пакет 99% акций Проминвестбанка был продан в ходе аукциона на бирже ПФТС за 268,7 млн грн. Покупателем стала Финансовая компания Фортифай по поручению компании Альтана Капитал.

Покупка акций была оспорена в хозяйственном суде Киева по иску компании Крым Девелопмент, которая заявила о нарушениях в ходе аукциона, что привело к продаже акций Проминвестбанка по заниженной цене.

24 декабря 2019 года стало известно, что Проминвестбанк закрыл почти все свои банковские отделения, оставив работать только одно. На начало 2019 года в банке было 56 отделений по всей Украине. Также Проминвестбанк прекратил обслуживать физических лиц.

Напомним, что Третейский суд в Гааге обязал РоSSийскую Федерацию возместить ряду украинских компаний убытки за аннексию Крыма. В частности, речь шла о сумме в $159 млн. РоSSию признали ответственной за нарушение прав украинских инвесторов. Иск против РоSSии подавали 18 украинских компаний, а также одно физическое лицо.

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