Киевская ОГА передала Службе внешней разведки землю в Белоцерковском районе
Киевская ОГА выделила Службе внешней разведки в долгосрочное пользование почти в полгектара земли в Белоцерковском районе. Разведчикам уже одобрили проект землеустройства для базирования штаба военного городка.
Об этом
“Утвердить проект землеустройства по отводу земельного участка в постоянное пользование Службе внешней разведки Украины для размещения и постоянной деятельности Службы внешней разведки Украины в границах Фурсовского сельского совета Белоцерковского района Киевской области, кадастровый номер 3220488300:05:008:0243”, – говорится в документе.
Сообщается, что проект разработан Фастовским райпроизводственным отделом Киевского областного филиала госпредприятия “Центр государственного земельного кадастра”.
Также отмечается, что Службе внешней разведки предоставили в пользование земельный участок площадью 0,4804 из земель государственной собственности.
Согласно
Как рассказал
“Массив Гаек – это военный городок, существующий на протяжении многих лет. Это большая территория: земли возвращены частично сельскому совету, частично – находятся под управлением Министерства обороны. Ранее там было около 50 воинских частей, сегодня большинство сокращено. Если не ошибаюсь, оставили базироваться всего две. Земля выделена под их потребности. И если они располагают имуществом на этой территории, то, конечно, имеют право и разрабатывать проекты землеустройства”, – рассказал Фурсенко.
Напомним, как ранее сообщала
* Служба внешней разведки Украины (код ЄДРПОУ: 33240845).
Фото: сайт Службы