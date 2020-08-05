Киевская ОГА передала Службе внешней разведки землю в Белоцерковском районе

Киевская ОГА выделила Службе внешней разведки в долгосрочное пользование почти в полгектара земли в Белоцерковском районе. Разведчикам уже одобрили проект землеустройства для базирования штаба военного городка.

Об этом KV узнала из распоряжения № 341 “О предоставлении в постоянное пользование земельного участка Службе внешней разведки Украины”, которое подписал глава Киевской ОГА Василий Володин от 15 июля 2020 года.

“Утвердить проект землеустройства по отводу земельного участка в постоянное пользование Службе внешней разведки Украины для размещения и постоянной деятельности Службы внешней разведки Украины в границах Фурсовского сельского совета Белоцерковского района Киевской области, кадастровый номер 3220488300:05:008:0243”, – говорится в документе.

Сообщается, что проект разработан Фастовским райпроизводственным отделом Киевского областного филиала госпредприятия “Центр государственного земельного кадастра”. Также отмечается, что Службе внешней разведки предоставили в пользование земельный участок площадью 0,4804 из земель государственной собственности. Согласно данным Публичной кадастровой карты Украины, целевое назначение земли с упомянутым кадастровым номером – размещение и постоянная деятельность Службы внешней разведки Украины. Как рассказал KV глава Фурсовской ОТО Николай Фурсенко, участок расположен в районе жилмассива Гаек на территории военного городка № 50.