Киевская ОГА передала Службе внешней разведки землю в Белоцерковском районе

Киевская ОГА передала Службе внешней разведки землю в Белоцерковском районе

Киевская ОГА выделила Службе внешней разведки в долгосрочное пользование почти в полгектара земли в Белоцерковском районе. Разведчикам уже одобрили проект землеустройства для базирования штаба военного городка. 

Об этом KV узнала из распоряжения № 341 “О предоставлении в постоянное пользование земельного участка Службе внешней разведки Украины”, которое подписал глава Киевской ОГА Василий Володин от 15 июля 2020 года. 

“Утвердить проект землеустройства по отводу земельного участка в постоянное пользование Службе внешней разведки Украины для размещения и постоянной деятельности Службы внешней разведки Украины в границах Фурсовского сельского совета Белоцерковского района Киевской области, кадастровый номер 3220488300:05:008:0243”, – говорится в документе.

Сообщается, что проект разработан Фастовским райпроизводственным отделом Киевского областного филиала госпредприятия “Центр государственного земельного кадастра”.

Также отмечается, что Службе внешней разведки предоставили в пользование земельный участок площадью 0,4804 из земель государственной собственности.

Согласно данным Публичной кадастровой карты Украины, целевое назначение земли с упомянутым кадастровым номером – размещение и постоянная деятельность Службы внешней разведки Украины.

Как рассказал KVглава Фурсовской ОТО Николай Фурсенко, участок расположен в районе жилмассива Гаек на территории военного городка № 50. 

“Массив Гаек – это военный городок, существующий на протяжении многих лет. Это большая территория: земли возвращены частично сельскому совету, частично – находятся под управлением Министерства обороны. Ранее там было около 50 воинских частей, сегодня большинство сокращено. Если не ошибаюсь, оставили базироваться всего две. Земля выделена под их потребности. И если они располагают имуществом на этой территории, то, конечно, имеют право и разрабатывать проекты землеустройства”, – рассказал Фурсенко.

Напомним, как ранее сообщала KV, Верховная Рада (ВР) не приняла закон о разведке взамен действующего документа двадцатилетней давности. Предполагалось, что общее руководство разведсообществом будет осуществлять президент, назначая (и увольняя) руководителей разведорганов. Эти органы призваны защищать национальные интересы Украины от внешних угроз, а для этого получают широкие права как за пределами страны, так и на ее территории.

* Служба внешней разведки Украины (код ЄДРПОУ: 33240845).

Фото: сайт Службы


Инна Михно, КиевВласть

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