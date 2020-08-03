Кличко отдал 10 гектар столичной земли застройщику Алиеву на безвозмездной основе, - Дубинский

Кличко отдал 10 гектар столичной земли застройщику Алиеву на безвозмездной основе, - Дубинский

Мэр столицы Виталий Кличко пролоббировал принятие Киевсоветом решения о передаче на безвозмездной основе 10 га земли застройщику Вагифу Алиеву под строительство торгово-развлекательного центра. 

Об этом KV стало известно из влога народного депутата Александра Дубинского на YouYube, в котором он также рассказал и о ряде других резонансных решений Киевсовета.

“То, что творит в Киеве Кличко – это просто пи...ц, и последние сессии Киевского городского совета это очень четко демонстрируют. Во время этих сессий в центре столицы отдают под застройку исторический парк летчика Чкалова прямо в посольском квартале”, – сообщил Дубинский.

Отдельно он остановился на “подарке”, который с подачи Кличко Киевсовет сделал застройщику Вагифу Алиеву.

“На последней сессии Киевсовета (в четверг, 30 июля. – Ред.) бесплатно отдают одному из крупнейших застройщиков Вагифу Алиеву примерно 10 Га земли, чтобы он построил 450 тыс. кв. м торгово-развлекательного центра. Вот такой вот подарок от города, прямо в преддверии выборов”, – констатировал парламентарий.

Он возмутился тем уровнем коррупции, в который все глубже погружает столицу Виталий Кличко.

“Арендаторам коммунального имущества прощаются платежи в бюджет города. Не взимаются земельные налоги с Злочевского и его подельников. Деньги городу не нужны – а нужны зашквар и коррупция, в которые Кличко погружается все глубже и глубже. Мы, если хотим построить здесь настоящую европейскую столицу, должны с этим бороться и добиваться прозрачности городских финансов”, – резюмировал Александр Дубинский.

Фото: коллаж KV


Алексей Ветров, КиевВласть

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