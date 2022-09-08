Ринок землі під час війни: скільки коштує гектар, і де можна купити ділянку дешевше

Ринок землі в Україні фактично завмер під час війни. Незважаючи на те, що реєстри відкриті, попит на землю мінімальний. За останній місяць кількість угод купівлі-продажу становила 4,7 тис., тоді як у лютому їх було 12,5 тис.

За 1 га сільськогосподарської землі в Україні на сьогоднішній день просять 38 211 грн. За даними МінАПК, найвищу середню ціну за 1 га зафіксовано у Київській області – 445,5 тис. грн, а найдешевше землю можна купити в Миколаївській області - по 18,1 тис. грн за 1 га.

До п'ятірки областей-лідерів за вартістю землі у серпні увійшли Івано-Франківська область – 349,6 тис. грн, Одеська область – 166,1 тис. грн, Рівненська та Львівська області – по 162,3 тис. грн.

До початку війни з Росією середня ціна за 1 га становила 40,7 тис. грн . (станом на 1 лютого 2022 року). Після поновлення у травні угод на ринку землі вартість гектара стартувала з 37,4 тис. грн і продовжувала зростати протягом літа, додавши таким чином за 3 місяці трохи більше ніж 2000 грн за гектар.

Раніше повідомлялося, яких змін на ринку землі варто очікувати іноземним інвесторам після закінчення війни в Україні.