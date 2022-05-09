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2022-05-09
Марки «Русский военный корабль» с автографами Кличко и Кулебы продадут на аукционе в Польше
Вырученные средства пойдут на покупку «скорых» для военных медиков, информирует
Марки с автографами продадут на благотворительном аукционе© Рух ЧЕСНО
Экземпляры марки «Русский военный корабль», созданной «Укрпоштой», с автографами автора знаменитой фразы Романа Грибова, мэра Киева Виталия Кличко и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы будут проданы на аукционе в Польше. Об этом сообщает движение «Честно» на Facebook.
Отмечается, что аукцион организует одно из самых больших интернет-изданий Польши Gazeta.pl и ukrayina.pl. Торги с марками – первый раунд аукциона, другие лоты будут оглашены позже.
Фаина Ваулина, ZN.ua