Марки «Русский военный корабль» с автографами Кличко и Кулебы продадут на аукционе в Польше

Экземпляры марки «Русский военный корабль», созданной «Укрпоштой», с автографами автора знаменитой фразы Романа Грибова, мэра Киева Виталия Кличко и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы будут проданы на аукционе в Польше . Об этом сообщает движение «Честно» на Facebook.

Отмечается, что аукцион организует одно из самых больших интернет-изданий Польши Gazeta.pl и ukrayina.pl. Торги с марками – первый раунд аукциона, другие лоты будут оглашены позже.