Марки «Русский военный корабль» с автографами Кличко и Кулебы продадут на аукционе в Польше

Вырученные средства пойдут на покупку «скорых» для военных медиков, информирует ZN.ua.

Марки «Русский военный корабль» с автографами Кличко и Кулебы продадут на аукционе в Польше
Марки с автографами продадут на благотворительном аукционе
© Рух ЧЕСНО

Экземпляры марки «Русский военный корабль», созданной «Укрпоштой», с автографами автора знаменитой фразы Романа Грибова, мэра Киева Виталия Кличко и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы будут проданы на аукционе в Польше. Об этом сообщает движение «Честно» на Facebook.

Отмечается, что аукцион организует одно из самых больших интернет-изданий Польши Gazeta.pl и ukrayina.pl. Торги с марками – первый раунд аукциона, другие лоты будут оглашены позже.


Фаина Ваулина, ZN.ua

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