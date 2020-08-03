Суркисы причастны к выводу денег из Приватбанка — агентство Kroll

Агентство Kroll выявило схему, как бывший владелец Приватбанка Игорь Коломойский вместе с бизнесменами Игорем и Григорием Суркисами, выводили деньги из банка до его национализации. Об этом сообщает американская газета Chicago morning star со ссылкой на вырезку из расследования Kroll 2017 года, которая оказалась в распоряжении издания, передает Liga.net.

Суркисы причастны к выводу денег из Приватбанка — агентство Kroll
Фото: liga.net

Что известно о схеме

Согласно расследованию, в 2008-2010 годах несколько компаний, связанных с Приватбанком, получили кредиты от кипрского филиала банка на $361 млн.

Деньги якобы были сгруппированы партиями, в рамках которых кредиты выдавались с разницей в несколько минут, а перед этим их пропускали через ряд транзакций между счетами компаний, которые не имели коммерческого предназначения.

Далее, по версии Kroll, эти деньги были депонированы в Приватбанке на срок до двух лет, после чего их перенаправили на депозитные счета шести компаний, зарегистрированных в юрисдикции Британских Виргинских островов в один и тот же день и по одному и тому же адресу.

Речь идет об офшорных компаниях Sofinam Investments LLP, Lumil Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP и Tamplemon Investments LLP. Их агентство связывает с братьями Игорем и Григорем Суркисами — партнерами бывшего крупнейшего акционера Приватбанка Игоря Коломойского.

«Эти шесть держателей счетов представляли около 80% от общего объема средств, депонированных на Кипре, на общую сумму $245 млн. Проценты, полученные по депозитам, были значительно выше, чем проценты, причитающиеся по кредитам», — приводит газета слова из отчета Kroll.

По этой схеме из Приватбанка, по данным агентства Kroll, вывели около $150 млн, включая кредитные средства и проценты, которые потом перевели на ряд счетов в банке Кипра.

Расследование Kroll продоводилось с 2016 по 2017 годы.

Напомним

  • Братья Суркисы пытались доказать в судах, что они не были связаны с экс-собственниками Приватбанка.
  • Бизнесмены настаивали, что процедура bail-in (конвертация депозитов, связанных с банком лиц в его капитал — техническая процедура национализации Приватбанка) была незаконной.
  • Однако 15 июня 2020 года они проиграли Приватбанку в Верховном суде: им не удалось оспорить факт связанности с Коломойским.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Forbes назвал самые дорогие мировые брендыForbes назвал самые дорогие мировые бренды
Электроэнергия для малого бизнеса подорожает с 1 августаЭлектроэнергия для малого бизнеса подорожает с 1 августа
Финтех-единорог с украинскими корнями Revolut собрал $580 миллионов инвестицийФинтех-единорог с украинскими корнями Revolut собрал $580 миллионов инвестиций
Запорожкокс провел еще один этап модернизации производстваЗапорожкокс провел еще один этап модернизации производства
В ОАЭ запустили первую в стране атомную электростанциюВ ОАЭ запустили первую в стране атомную электростанцию
Блок рекламы


Похожие новости
Депутаты предлагают увеличить максимальную сумму «анонимного» перевода денегДепутаты предлагают увеличить максимальную сумму «анонимного» перевода денег
Приватизация отдельных объектов ОПЗ принесет государству больше денег, чем продажа комплекса целиком, - Александр ГорбуненкоПриватизация отдельных объектов ОПЗ принесет государству больше денег, чем продажа комплекса целиком, - Александр Горбуненко
Moody\'s повысило рейтинги Приватбанка. Прогноз «стабильный»Moody\'s повысило рейтинги Приватбанка. Прогноз «стабильный»
Эстония отозвала полсотни лицензий у криптовалютных компаний. Причина — отмывание денегЭстония отозвала полсотни лицензий у криптовалютных компаний. Причина — отмывание денег
Члены правления Приватбанка получили повестки на допрос по делу СуркисовЧлены правления Приватбанка получили повестки на допрос по делу Суркисов
Суд отклонил апелляцию Кабмина на обязательство выплат Суркисам в деле ПриватбанкаСуд отклонил апелляцию Кабмина на обязательство выплат Суркисам в деле Приватбанка
Суркисы VS ПриватБанк. Кабмин проиграл апелляцию на решение суда о $250 миллионахСуркисы VS ПриватБанк. Кабмин проиграл апелляцию на решение суда о $250 миллионах
ФГВФЛ предупредил о мошенниках, которые обещают быстрый возврат денегФГВФЛ предупредил о мошенниках, которые обещают быстрый возврат денег
Завод Коломойского выиграл суд у Приватбанка на 22 миллионаЗавод Коломойского выиграл суд у Приватбанка на 22 миллиона
Держатели карт Приватбанка теперь могут снимать наличные в кассах магазиновДержатели карт Приватбанка теперь могут снимать наличные в кассах магазинов
Последние новости
Подгружаем последние новости