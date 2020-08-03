Суркисы причастны к выводу денег из Приватбанка — агентство Kroll

Агентство Kroll выявило схему, как бывший владелец Приватбанка Игорь Коломойский вместе с бизнесменами Игорем и Григорием Суркисами, выводили деньги из банка до его национализации. Об этом сообщает американская газета Chicago morning star со ссылкой на вырезку из расследования Kroll 2017 года, которая оказалась в распоряжении издания, передает Liga.net.

Фото: liga.net

Что известно о схеме

Согласно расследованию, в 2008-2010 годах несколько компаний, связанных с Приватбанком, получили кредиты от кипрского филиала банка на $361 млн.

Деньги якобы были сгруппированы партиями, в рамках которых кредиты выдавались с разницей в несколько минут, а перед этим их пропускали через ряд транзакций между счетами компаний, которые не имели коммерческого предназначения.

Далее, по версии Kroll, эти деньги были депонированы в Приватбанке на срок до двух лет, после чего их перенаправили на депозитные счета шести компаний, зарегистрированных в юрисдикции Британских Виргинских островов в один и тот же день и по одному и тому же адресу.

Речь идет об офшорных компаниях Sofinam Investments LLP, Lumil Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP и Tamplemon Investments LLP. Их агентство связывает с братьями Игорем и Григорем Суркисами — партнерами бывшего крупнейшего акционера Приватбанка Игоря Коломойского.

«Эти шесть держателей счетов представляли около 80% от общего объема средств, депонированных на Кипре, на общую сумму $245 млн. Проценты, полученные по депозитам, были значительно выше, чем проценты, причитающиеся по кредитам», — приводит газета слова из отчета Kroll.

По этой схеме из Приватбанка, по данным агентства Kroll, вывели около $150 млн, включая кредитные средства и проценты, которые потом перевели на ряд счетов в банке Кипра.

Расследование Kroll продоводилось с 2016 по 2017 годы.

Напомним