В Binance опровергли ограничение вывода денег для россиян

Одна из крупнейших криптобирж мира Binance не ограничивала переводы и вывод денег для россиян независимо от страны резидентства. Средства нельзя вывести только через SWIFT-переводы, потому что банк-партнер не работает с пользователями из РоSSии. Об этом сообщила Forbes пресс-служба Binance.

Фото: euronews.com

Что известно

12 мая в СМИ появилась новость о том, что Binance ограничила для россиян переводы и вывод денег в иностранные банки независимо от страны резидентства. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Министр опубликовал скриншоты переписки роSSийского пользователя со службой поддержки Binance.

Пользователь, по его словам, резидент Дубая, спрашивает, почему не может вывести средства на банковский счет. В службе поддержки ответили, что «платежная система недоступна для пользователей региона вашего места рождения, несмотря на то, что вы резидент другой страны».

Опровержение биржи

В Binance опровергли информацию, назвав ответ службы поддержки некорректным.

«В публикации, где агент службы поддержки в рамках обращения ответил, что „ограничения зависят от места рождения“, некорректны (за что мы просим прощения)», — пояснили в пресс-службе.

SWIFT-переводы для россиян были «исторически недоступны» даже до введения ограничений. Поскольку банк-партнер не работал и не работает с клиентами из РоSSии и ряда стран: Хорватии, Мексики, Черногории, Турции и т. д. Полный список размещен на сайте криптобиржи с 19 ноября 2021 года.

Если пользователи из этих стран укажут другой регион, не входящий в список, ограничения SWIFT-переводов не снимаются. Это зависит от гражданства, пояснили в пресс-службе.

РоSSияне могут вывести средства по другим каналам.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», криптобиржа Binance ограничила доступ к своим сервисам для пользователей, проживающих в РоSSии и имеющих активы общей стоимостью более 10 тыс. евро. Клиенты площадки смогут использовать только функцию вывода средств.