В Binance опровергли ограничение вывода денег для россиян

Одна из крупнейших криптобирж мира Binance не ограничивала переводы и вывод денег для россиян независимо от страны резидентства. Средства нельзя вывести только через SWIFT-переводы, потому что банк-партнер не работает с пользователями из РоSSии. Об этом сообщила Forbes пресс-служба Binance.

В Binance опровергли ограничение вывода денег для россиян
Фото: euronews.com

Что известно

12 мая в СМИ появилась новость о том, что Binance ограничила для россиян переводы и вывод денег в иностранные банки независимо от страны резидентства. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Министр опубликовал скриншоты переписки роSSийского пользователя со службой поддержки Binance.

Пользователь, по его словам, резидент Дубая, спрашивает, почему не может вывести средства на банковский счет. В службе поддержки ответили, что «платежная система недоступна для пользователей региона вашего места рождения, несмотря на то, что вы резидент другой страны».

Опровержение биржи

В Binance опровергли информацию, назвав ответ службы поддержки некорректным.

«В публикации, где агент службы поддержки в рамках обращения ответил, что „ограничения зависят от места рождения“, некорректны (за что мы просим прощения)», — пояснили в пресс-службе.

SWIFT-переводы для россиян были «исторически недоступны» даже до введения ограничений. Поскольку банк-партнер не работал и не работает с клиентами из РоSSии и ряда стран: Хорватии, Мексики, Черногории, Турции и т. д. Полный список размещен на сайте криптобиржи с 19 ноября 2021 года.

Если пользователи из этих стран укажут другой регион, не входящий в список, ограничения SWIFT-переводов не снимаются. Это зависит от гражданства, пояснили в пресс-службе.

РоSSияне могут вывести средства по другим каналам.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», криптобиржа Binance ограничила доступ к своим сервисам для пользователей, проживающих в РоSSии и имеющих активы общей стоимостью более 10 тыс. евро. Клиенты площадки смогут использовать только функцию вывода средств.

В конце апреля Binance заблокировала учетные записи родственников главы МИД РоSSии Сергея Лаврова и спикера Путина Дмитрия Пескова.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ПриватБанк выплачивает украинцам 2200 грн помощи от ООНПриватБанк выплачивает украинцам 2200 грн помощи от ООН
Работа в Польше: какие вакансии предлагают беженцамРабота в Польше: какие вакансии предлагают беженцам
Минфин США опубликовал список физических и юридических лиц, против которых введены новые санкцииМинфин США опубликовал список физических и юридических лиц, против которых введены новые санкции
Rozetka возобновила работу магазинов в Буче и ИрпенеRozetka возобновила работу магазинов в Буче и Ирпене
Газ в киловатт-часах: как будем считать и почему могут вырасти платежкиГаз в киловатт-часах: как будем считать и почему могут вырасти платежки
Блок рекламы


Похожие новости
Литва заморозила 62 миллиона евро на счетах россиян и белорусовЛитва заморозила 62 миллиона евро на счетах россиян и белорусов
Binance запретила россиянам выводить средства в иностранные банкиBinance запретила россиянам выводить средства в иностранные банки
Милованов рассказал, как Нацинвестфонд будет управлять изъятыми у россиян активамиМилованов рассказал, как Нацинвестфонд будет управлять изъятыми у россиян активами
Мадонна передаст част денег от продажи NFT-коллекции для помощи детям из УкраиныМадонна передаст част денег от продажи NFT-коллекции для помощи детям из Украины
WSJ: США настроят россиян против войны с Украиной, если признают все доллары в РоSSии недействительнымиWSJ: США настроят россиян против войны с Украиной, если признают все доллары в РоSSии недействительными
Стало известно, сколько зерна вывезли россияне с оккупированных украинских территорийСтало известно, сколько зерна вывезли россияне с оккупированных украинских территорий
Украденное россиянами зерно пытались продать в ЕгипетУкраденное россиянами зерно пытались продать в Египет
Оборот наличных денег в кассах банков снизился. Причина — война с РФОборот наличных денег в кассах банков снизился. Причина — война с РФ
В НБУ объяснили, как и сколько денег можно переводить за границуВ НБУ объяснили, как и сколько денег можно переводить за границу
Дефолт РоSSии: к чему нужно готовиться россиянамДефолт РоSSии: к чему нужно готовиться россиянам
Последние новости
Подгружаем последние новости