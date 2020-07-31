Экономика еврозоны снизилась во 2 квартале на 12,1%

Валовой внутренний продукт еврозоны снизился во втором квартале текущего года на 12,1%. Об этом свидетельствуют данные статистической организации Европейской Комиссии (Евростат), передает Укринформ.

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Масштабы падения экономики

« ВВП Еврозоны снизился на 12,1% во втором квартале из-за пандемии коронавируса», — говорится в сообщении. По данным Евростата, это наибольшее падение с начала публикации данных в 1995 году.

Как подчеркнул еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Гентолини, пандемия коронавируса имеет «беспрецедентные последствия для всех европейских стран».

Наибольшее падение экономики за второй квартал наблюдается в Испании (-18,5%). Отмечается, что в первом квартале этого года ВВП еврозоны снизился на 3,6%.

Экономика Франции сократилась на 13,8%. Это рекордное падение с послевоенного времени. Министр экономики Брюно Ле Мэр заявил, что цифры «серьезные», но не настолько плохие, как ожидалось. Он сослался на предварительные оценки, согласно которым ВВП во втором квартале должно было сократиться на 17%.

Экономика Германии из-за пандемии в апреле-июне сократилась на 10,1% по сравнению с предыдущим кварталом. Это наибольшее падение с тех пор, как в 1970 году начали фиксировать квартальную статистику.

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