Минсоцполитики разъяснило, как получить деньги вместо "Пакета малыша"

Все необходимые документы можно подавать в электронном виде.

Министерство социальной политики Украины запускает пилотный проект монетизации "Пакета малыша".

Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики.

Родители или опекуны при условии неполучениия "Пакета малыша" в натуральном виде должны обратиться в ПриватБанк и получить специальную социальную карту. Далее нужно обратиться в структурное подразделение по вопросам соцзащиты населения со следующими документами: копия свидетельства о рождении ребенка; копия вида на жительство / удостоверения беженца / справки об обращении за защитой в Украине и др.; копия идентификационного кода; копия решения об установлении опеки (в случае необходимости); копия решения об устройстве ребенка в патронатную семью; справка из роддома о неполучении "Пакета малыша".

Все документы можно подавать в электронном виде.

Напомним, правительство разрешило родителям новорожденных получать деньги вместо бэби-боксов. 5000 гривен можно будет получить на карточку ПриватБанка, средства должны расходоваться только на вещи для малыша и роженицы.

Родители новорожденных получают "пакеты малыша" с сентября 2018 года. Они содержат 25 вещей, которые необходимы малышам и мамам сразу после рождения. Общая стоимость бокса должна составлять 5000 гривен.