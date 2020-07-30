Нацбанк подпишет Меморандум о взаимопонимании с IFC Всемирного банка

Национальный банк Украины готов к подписанию Меморандума о взаимопонимании с Международной финансовой корпорацией (IFC) из группы Всемирного банка. Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко.

Как прошла встреча

29 июля глава НБУ встретился с командой Международной финансовой корпорации IFC под председательством регионального менеджера IFC по Украине, Беларуси и Молдове Джейсоном Пеллмаром.

«Мы обсудили сотрудничество по направлениям финансовой инклюзии и финтеху. Национальный банк Украины готов к подписанию Меморандума о взаимопонимании с IFC, который включает дальнейшие шаги в повышении финансовой инклюзии в стране и развитию финтеха. Спасибо Джейсону Пеллмару и команде IFC за встречу и взаимопонимание!», — написал Шевченко на своей странице в фейсбуке.