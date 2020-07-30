Евросоюз поддержит разработку литиевого месторождения в Чехии

Австралийская компания European Metals Holdings (EMH) подписала соглашение с организацией European Battery Alliance (EBA), созданной в 2017 г. Европейской комиссией с целью создания в ЕС собственной вертикально интегрированной отрасли по производству литийионных аккумуляторов для электромобилей и устройств для "хранения" электроэнергии.



Компания European Metals и ее партнер по совместному предприятию, чешская энергетическая корпорация CEZ, планируют заняться разработкой крупнейшего в Европе месторождения лития Cinovec на северо-западе Чехии, рядом с германской границей.



В соответствии с соглашением инвестиционная компания EIT InnoEnergy, играющая основную роль в деятельности EBA, окажет партнерам поддержку в привлечении финансирования, получении национальных и европейских грантов, а также в отношениях с потенциальными покупателями литиевой продукции.



По состоянию на сегодня EMH и CEZ вложили 29 млн евро в составление ТЭО проекта. Теперь следующим шагом, очевидно, станет принятие окончательного инвестиционного решения.



Европейский Союз в конце июля утвердил план поддержки региональной экономики после эпидемии коронавируса. В нем предусматриваются капиталовложения в размере более 500 млрд евро в проекты, связанные с реализацией климатической политики. Стимулирование продаж электромобилей и массовое строительство устройств по "хранению" электроэнергии играют важную роль в европейских планах борьбы с глобальным потеплением. Но пока что в Евросоюзе нет ни собственной добычи лития, ни крупного производства литийионных аккумуляторов.



