Квартиры в Чехии: сколько стоит жилье в новостройке для украинских беженцев

С начала войны с Россией в Чехию уехали около 350 тысяч украинцев. Беженцы активно интересуются покупкой жилья на территории дружественного государства. Эксперты представили цены в новостройках столицы.

Недвижимость в Чехии: за сколько украинские беженцы могут купить квартиру в новостройке

Многие наши соотечественники хотят жить в Праге. Они стремятся купить квартиру в центре города, а не снимать жилье на окраине. По данным geoln.com, стоимость квартир в столице Чехии варьируется от 58,8 тысячи до 9,8 миллиона гривен за квадратный метр. Цены на апартаменты зависят от расположения дома, количества комнат, наличия или отсутствия ремонта и придомовой территории.

Украинские беженцы могут приобрести жилье размером от 45 кв. м и от 58,8 тысячи гривен за кв. м. Такая квартира обойдется минимум в 2,6 миллиона гривен. Дом находится в 15 минутах от станции метро. В объявлении о продаже указано, что место тихое и поблизости расположены природные заповедники.

Недвижимость в Чехии: за сколько украинские беженцы могут купить квартиру в новостройке

Элитный вариант требует наличия у покупателей 9,8 миллиона гривен за квадратный метр. Размер квартиры такой же – 45 кв. м. Стоимость жилья стартует от 441 млн гривен. Ближайшее метро расположено в трех минутах ходьбы. Рядом находятся супермаркеты, школа, детский сад и больница.

Ранее стало известно, что беженцы потеряют выплаты в Чехии. Изменения коснутся определенной категории украинцев.


Ловіцька Леся, Тудей

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